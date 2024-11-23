Alfa Romeo Tonale Tributo nasıl bir araç? İncelemede

Alfa Romeo Tonale Tributo Italiano nasıl bir araç? Otomobil editörü Murat Öksüz'ün yorumları şöyle:

1 MARKA HAKKINDA Alfa Romeo, 1910 yılında İtalya'nın Milano şehrinde, Milanolu aristokrat bir aile tarafından kurulmuş olan bir otomobil markası. Özellikle 1960'lı yıllarda Avrupa'da popüler bir marka haline geliyor. Alfa Romeo'nun İtalyan köklerine ve karakteristik sportifliğine saygı duruşu niteliğinde geliştirilen ve markanın ilk global özel serisi olarak öne çıkan Tributo Italiano ülkemizde Gulia, Stelvio ve Tonale modeliyle satılıyor. Tonale markanın en çok satan SUV modeli konumunda. Hemen ufak bir bilgi Kuzey İtalya'daki Tonale dağ geçidinden adını almıştır.

2 Tonale Tributo Italiano üç renk seçeneğiyle satılıyor Özel seri, siyah tavan ve gövde renginde bodykit ile zenginleştirilen iki tonlu tasarım, ayna kapaklarındaki İtalyan bayrağı detayı, iç mekânda ise kırmızı detaylarla süslenmiş yeni deri koltuklar ve koltuk başlıklarındaki işlemeli logolarla, Tonale’yi daha sportif ve ayrıcalıklı bir çizgiye taşıyor. Tributo Italiano özel serisinde, siyah tavanla zenginleştirilen iki tonlu tasarım, gövde rengindeki body kiti, aynalara eklenen İtalyan bayrağı detayları ve zarif iç mekân tasarımı yer alıyor. Bu detaylar, markanın ince işçiliğe olan özenin bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Tonale’nin en üst versiyonu olarak konumlanan Tributo Italiano, İtalyan bayrağı renkleri Rosso Alfa (Alfa kırmızısı), Verde Montreal (Montreal Yeşili) ve Bianco Alfa (Alfa Buz Beyazı) renk seçenekleriyle ve siyah tavan opsiyonuyla satışa sunuluyor.

3 İtalyan tasarımı Tributo Italiano özel serisi, tasarımsal detaylarıyla dikkat çekiyor. Tonale Tributo Italiano özel serisinde 'V' şeklindeki ön ızgara, bu versiyona özel olarak Koyu Miron renkte tasarlanmış olmasıyla öne çıkıyor. Özel seride 20 inç olan alaşım jantlar, sportif havayı pekiştiren kırmızı Brembo fren kaliperleriyle tamamlanıyor. Ayrıca, Alfa Romeo'nun spor ruhuna zarif bir dokunuş katmak üzere, tüm seride ve bu kez Tonale'de ilk defa yer alan ana gövde ile aynı renkteki alt gövde setleri, ön ve arka tampon yan ekleri, davlumbazlar ve yan marşpiyeler dikkat çekici özellikler arasında yer alıyor. Alt koruma plakası, mat Dark Miron yan ve ön paneller, adaptif Full-LED Matrix farlar ve Q4 Plug-In Hybrid versiyonunda krom kaplamalı çift egzoz boruları etkileyici tasarımı tamamlıyor.

4 İç mekan tasarımı Tonale Tributo Italiano özel serisinin sportif ruhu, iç mekân tasarımında da kendini gösteriyor. Dikkat çeken yeni siyah deri spor koltuklar, kırmızı renk detaylarıyla estetik bir görünüm sunuyor. Ön koltuk başlıklarında ise serinin özgün logosu yer alıyor. Gösterge paneli, koltuklar ve kapı panellerini süsleyen kırmızı dikişler, iç mekânın şıklığını artırıyor. Serinin tasarımsal öğeleri arasında, Alfa Romeo'nun ikonik logosunu taşıyan karbon gösterge paneli ambiyans aydınlatması ve alüminyum eşik çıtası da bulunuyor. Tonale Tributo Italiano özel serisi, kabin içinde sürüş deneyimini zenginleştiren bir dizi özellikle donatılıyor. Çift bölgeli klima sistemi, alüminyum vites değiştirme kulakçıklarına sahip ısıtmalı direksiyon simidi, araç içindeki ortam aydınlatması ve sofistike bilgi-eğlence sistemi sürüş keyfini arttırıyor. Ön koltuklarda bulunan havalandırma ve ısıtma özellikleri ise her türlü hava koşulunda maksimum konfor sağlıyor. Bunun yanı sıra, Harman Kardon markalı 14 hoparlörle donatılmış kaliteli akustik bir ses sistemi dikkatimizi çekti.

5 Hibrit motor seçeneğiyle yanımızda Tonale Tributo Italiano 160 beygirlik, 240 Nm tork üreten 1.5 litre hibrit motor seçeneği yanımızda. Biz bu araçla otoyolda ve bozuk yollarda sürüş gerçekleştirdik. 4 silindirli turbo benzinli motor ve beraberinde çift kavramalı özel 7 ileri TCT otomatik şanzıman ve 48-Volt 15 kW güç, 55 Nm tork ürüten ''P2'' elektrik motor ile entegre edilerek sunuluyor. 2 tonluk dev SUV bizi ani hızlanmalarda ve ve ani frenlerde hiç zorlamadı. Etkiye anında tepki verdi. Çok sessiz ve konforlu bir sürüş gerçekleştirdik. 8.8 saniyede 0-100 aralığını tamamlarken biz güvenli yolda 220 km hıza kadar çıktık. Maksimum hızın fabrika verisi ise 212 km. 100 km’de biz 6.5 litre yakıt tükettik. 58 litrelik bir yakıt deposuna sahip. 525 litrelik bir bagaj hacmi var.

6 Farklı motor seçenekleri Eğer farklı motor seçenekleri istersek 130 beygirliklik 1.6 litrelik dizel motor ve 1.3 litrelik 280 beygir üreten Q4 Plug-In Hybrid e-AWD (şarj edilebilir- dört tekerlekten çekişli hibrit) motor seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Yenilikçi bir seçenek olan Q4 Plug-In Hybrid e-AWD, Alfa Romeo'nun sportiflik ve sürüş dinamikleri konusundaki ününe sadık kalarak toplamda 280 HP güç üretirken; şehir içinde tamamen elektrikli modda 80 km, uzun yolculuklar için ise 600 km'ye varan toplam menzile ulaşıyor. Böylelikle Tonale Tributo Italiano özel serisi güç ve performansı, çevre dostu özelliklerle birleştirerek benzersiz bir deneyim sunuyor.