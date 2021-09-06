Verilen bilgiye göre, elektrikli araçlar için tasarlanan bir platformdan yararlanan yeni Megane E-Tech Electric’in tasarım sürecinin temel yaklaşımı aerodinamik performansı iyileştirmeye dayanıyor. Aracın yüksekliği, ince tabanlı lastikler, ön hava girişleri ve tampon kenarlarındaki karakter çizgileri dikkat çekiyor ve açıklamaya göre aynı zamanda yakıt verimliliğini de artırmaya yardımcı oluyor.