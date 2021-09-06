Münih Otomobil Fuarı’nda tanıtılan ve ön siparişe açılan yeni Megane E-Tech, Avrupa’da Mart 2022’de satışa sunulacak. Renault açıklamasına göre, yeni Megane E-Tech, Megane mirasını devam ettiriyor. İşte tanıtıma göre yeni Megane E-Tech’in özellikleri ve yeni Megane fotoğrafları…
Yeni bağlantılı bilgi-eğlence sistemi OpenR ile gelen yeni Megane E-Tech Electric, 60 KWh’lik ince tasarıma sahip bataryası ile 470 kilometre menzile sahip olacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Luca de Meo, “Yeni Megane, Renault’nun yaklaşık 10 yıl önce başlattığı elektrikli devrimi temsil ediyor. Verimlilik ve sürüş keyfinden hiçbir ödün vermeyen model, elektrikli araç teknolojisini ulaşılabilir kılarak demokratikleştiriyor. Yeni Megane, elektrikli araçların GTI’sı olarak hayal edilip ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.
Verilen bilgiye göre, elektrikli araçlar için tasarlanan bir platformdan yararlanan yeni Megane E-Tech Electric’in tasarım sürecinin temel yaklaşımı aerodinamik performansı iyileştirmeye dayanıyor. Aracın yüksekliği, ince tabanlı lastikler, ön hava girişleri ve tampon kenarlarındaki karakter çizgileri dikkat çekiyor ve açıklamaya göre aynı zamanda yakıt verimliliğini de artırmaya yardımcı oluyor.
Yeni Megane E-TECH Electric’in önünde ve arkasında lazer kesimli tam LED aydınlatma bulunuyor.
Rafale gri, schist gri, gece yarısı mavi, ateş kırmızı, diamond siyah ve buz beyaz olmak üzere altı farklı gövde rengiyle sunulacak yeni model, yeni iç ses tasarımı, araç dışındaki yayalar için yeni uyarı sesleri ve Harman Kardon imzalı tamamen yeni premium ses sistemi sunuyor.
Yeni Megane E-Tech Electric’in iç mekanı çeşitli geri dönüşümlü malzemelerle ev dekorasyonu dünyasından esintiler taşıyor.
Yeni Megane E-TECH Electric’teki tam LED ortam aydınlatmasız insan vücudunun biyolojik saatini esas alıyor. Kokpit içindeki aydınlatma; ön panel, kapı panelleri ve akıllı telefon yuvası boyunca uzanan ışık şeritleri ile sağlanıyor. Aydınlatma, gündüz ve gece farklılaşıyor ve her 30 dakikada bir renk değiştiriyor.
Megane E-Tech Electric, 440 litrelik bagaj hacmine sahip.
Renault mühendisleri tarafından geliştirilen patentli ‘Koza Etkisi Teknolojisi’, sürüş sırasında sessizlik ve ses konforu vaadediyor.
Yeni Megane E-Tech Electricz sürüş, park ve güvenlik olmak üzere üç kategoriye ayrılan 26 farklı ADAS özelliği sunuyor.
Akıllı Dikiz Aynası arka camın üst kısmında bulunan bir kamera üzerinden çalışıyor ve arkadaki yolun gerçek zamanlı görüntüsünü aracın iç dikiz aynasında aktararak, yan aynalara ek engelsiz bir görüş sağlıyor.
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