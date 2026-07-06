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NATO, zirve öncesi Türkiye'yi dünyaya tanıttı: Savunma sanayisi öne çıktı

NATO, Ankara'da başlayacak 2026 NATO Zirvesi öncesinde yayımladığı tanıtım videosunda Türkiye'nin stratejik konumunu, savunma sanayisini ve başkent Ankara'nın tarihi ile kültürel mirasını ön plana çıkardı. Videoda Türkiye'nin İttifak içindeki kritik rolüne özel vurgu yapıldı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
NATO, zirve öncesi Türkiye'yi dünyaya tanıttı: Savunma sanayisi öne çıktı

NATO, 2026 NATO Zirvesi öncesinde ev sahibi Türkiye'yi uluslararası kamuoyuna tanıtan özel bir video yayımladı. Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılan görüntülerde Ankara'nın tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra Türkiye'nin stratejik konumu, güçlü savunma sanayisi ve NATO içindeki etkin rolü öne çıkarıldı.

NATO'dan Ankara'ya özel tanıtım

NATO tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yapılan videolu paylaşımda, "Ankara'ya hoş geldiniz. Bu hafta, Türkiye'nin başkentinde 32 NATO liderinin toplanması planlanırken, 2026 NATO Zirvesi'nin ev sahibini tanıyın." ifadesi kullanıldı.

Ankara'nın tarihi ve kültürel mirası öne çıkarıldı

Paylaşımda, Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesişim noktasında yer alan Türkiye'nin Akdeniz ile Karadeniz arasındaki boğazlar üzerinden deniz ulaşımını kontrol eden stratejik konumuyla küresel güvenlik, ticaret ve bağlantısallık açısından benzersiz bir öneme sahip olduğunun altı çizildi.

Pek çok kadim Anadolu uygarlığına ev sahipliği yapmış Ankara'nın bugün de etkileyici müzeler, saygın üniversiteler ve Anıtkabir'e ev sahipliği yaptığına dikkati çekilen paylaşımda, Atatürk'ün merkezi ve stratejik konumu dolayısıyla Ankara'yı başkent olarak seçtiği bilgisi de paylaşıldı.

Savunma sanayisi NATO'nun gündeminde

Başkentin sokak lezzetlerinden "Ankara simidi"nin de tanıtıldığı videoda, "Ancak Ankara, simidi ve köklü tarihiyle sınırlı değildir. Kent, Türkiye'nin en büyük savunma sanayi şirketlerine ev sahipliği yapmakta ve askeri mühendislik ile ileri teknoloji alanlarında önemli bir merkez konumunda bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin rolü hatırlatıldı: NATO'nun 2. büyük ordusuna sahip

Paylaşımda, Türkiye'nin 1952'de NATO'ya katıldığı, o tarihten bu yana İttifak içinde aktif rol üstlendiği, NATO'nun 2. büyük ordusuna sahip olduğu hatırlatıldı.

Türkiye'nin NATO'nun kolektif savunmasına önemli katkılar sağladığı vurgulanan paylaşımda, bu yılki NATO Zirvesi'nin Ankara'da yapılacağına işaret edildi.

Videoda, Ankara Kalesi, Anıtkabir, Etnografya Müzesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, İstanbul Boğazı ve savunma sanayisinden görüntülere yer verildi.

 

Etiketler
NATO NATO zirvesi Türkiye savunma sanayi
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