12 Dev Adam İsviçre'ye geçit vermedi: Dünya Kupası yolunda 6'da 6 yaptı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki son sınavında İsviçre'yi 95-72 mağlup ederek grup aşamasını kusursuz bir performansla tamamladı. Daha önce ikinci tura yükselmeyi ve grup liderliğini garantileyen ay-yıldızlılar, altıncı maçını da kazanarak yoluna namağlup devam etti.

Milliler grup aşamasını kayıpsız geçti

Bu sonuçla Türkiye, 6. galibiyetini aldı. Milliler, gruptaki 4. müsabakanın ardından ikinci tura yükselmeyi, 5. galibiyetinden sonra ise liderliği garantilemişti.

İsviçre ise C Grubu'nu 6 mağlubiyetle 4. ve son basamakta bitirdi.

İlk yarıda pota altı etkili oldu

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodunda A Milli Takım, 6 oyuncusuyla skor üretti. Schumacher ile etkili olan İsviçre karşısında özellikle pota altını iyi kullanan milliler, ilk çeyreği 22-19 önde tamamladı.

İkinci periyotta Türkiye, Alperen Şengün ve Ömer Faruk Yurtseven'in pota altından üst üste kaydettiği basketlerle ritim yakaladı. Milliler, Ömer Faruk'un 3 sayılık basketiyle 14. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 33-22. Kalan bölümde skor üretmeye devam eden A Milli Takım karşısında Schumacher ile basketler bulan İsviçre, farkın açılmasına izin vermedi. Milliler, soyunma odasına 47-41 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte maçın fişi çekildi

Üçüncü çeyrekte A Milli Takım, Flynn ve Adem Bona'nın skorer oyunuyla üstünlüğü iyice ele geçirdi. 24. dakikada farkı 8'e (58-50) indiren İsviçre karşısında 16-0'lık seri yakalayan ay-yıldızlılar, bitime 39 saniye kala farkı 24'e kadar yükseltti: 74-50. Türkiye, son bölüme 76-52 üstün girdi.

Dördüncü ve son periyotta rahat bir oyun sergileyen A Milli Takım, sahadan 95-72'lik galibiyetle ayrıldı.