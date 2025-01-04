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İlk etabında testler başlıyor: İstanbul'dan süre 1.5 saate inecek

Edirne Valisi Yunus Sezer: Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Çerkezköy-Kapıkule kesimi) Bu bölümde yakın zamanda deneme, test sürüşleri yapılacak

04 Ocak 2025 | 10:48
Son Güncellenme: 04 Ocak 2025 | 10:49
İlk etabında testler başlıyor: İstanbul'dan süre 1.5 saate inecek

Edirne Valisi Yunus Sezer, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Edirne kısmında kısa süre içinde test sürüşlerine başlanacağını bildirdi.

Sezer, gazetecilere, projenin Çerkezköy-Kapıkule (153 kilometre) kesiminde altyapı, üstyapı ve demir yolu bakım teknik elemanları (EST) yapım çalışmalarında yüzde 92 fiziki ilerleme sağlandığını söyledi. Projenin Edirne kısmında üst yapılarda çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Sezer, "Bu bölümde yakın zamanda deneme ve test sürüşleri yapılacak." dedi. Vali Sezer, kent merkezindeki çalışmaların neredeyse tamamlandığını da sözlerine ekledi.

- Proje hakkında

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi, 153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy etabı, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule etabı ve 8,4 kilometrelik Ispartakule- Halkalı etabı olmak üzere 3 etaptan oluşuyor.

Projenin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmalarda neredeyse sona gelindi, yüzde 92'lik ilerleme sağlandı.

Edirne'yi hızlı tren ağıyla İstanbul'a bağlayacak olan ve yapımına Haziran 2019'da başlanan projeyle Halkalı ile Kapıkule arasındaki seyahat süreleri yolcu trenleri için 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük trenleri için de 8 saat 30 dakikadan 3,5 saate inecek.

Projenin tamamlanmasıyla İpek Demiryolu güzergahının Türkiye'den geçen bölümünün Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalarından birini teşkil edeceği belirtiliyor.

Projeyle 229 kilometre güzergahta saatte 200 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapılabilecek yeni hızlı tren hattı inşa edilmiş olacak.


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