Yeni Peugeot SUV 5008, 2020 yılı sonunda Avrupa’da satışa sunulacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot SUV 5008 ve SUV 3008 modelleri ile kompakt SUV segmentinde Avrupa pazar lideri konumunda bulunuyor. Peugeot SUV 5008 satışa sunulduğu 2017 yılından bu yana 300 bin adetlik üretim başarısına imza atarak Avrupa’da ve uluslararası alanda olağanüstü bir ticari performans yakaladı.

Yeni tasarımı, yarının tasarım kodlarını gözler önüne seren çizgileri, yeniden tasarlanan ön yüzü, Full LED farları, farklı gövde renkleri ve opsiyon olarak sunulan yeni Black Pack seçeneği ile yeni SUV 5008 yeni bir dönemi müjdeliyor.

Yeni SUV 5008, en güncel teknolojiler, yenilenen gösterge paneli, benzersiz bir deneyim yaşatan yeni nesil Peugeot i-Cockpit, yeni 10 inçlik, yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran ve en güncel sürüş destek sistemleriyle ileri seviyede güvenlik sunuyor. Yeni SUV 5008, gündelik hayatta, hafta sonu gezintileri ve seyahatlerde, sürüş keyfi ve konfordan ödün vermeden yedi kişilik taşıma kapasitesi sunan modüler ve çok yönlü kullanım özellikleriyle seçenekler sunuyor. Yeni SUV 5008, her biri Pack adı altında ek donanımlarla desteklenen üç farklı donanım seviyesi ile sunuluyor.

Satışa sunulduğu ülkeye bağlı olarak yeni SUV 5008, tamamen dijital satın alma, takas, finansman ve teslimat seçenekleri sunan çevrim içi satış sitesi Peugeot Store üzerinden satın alınabiliyor.

Yeni Peugeot SUV 5008’in ön yüzü, tasarım noktasında bir adım önde olmak için farklı ve özgün bir tasarımla şekilleniyor. Yeni çerçevesiz ön ızgara, daha da modern bir görünüm sunarken akıcı tasarımı korumaya devam ediyor. Ön farlar da daha agresif bir görünüm sunacak ve markanın güncel tasarım kodlarını yansıtacak şekilde yeniden tasarlandı.

Giriş seviyesinden itibaren LED teknolojiyle donatılan farlar krom uçlu aslan dişi formundaki gündüz farları özgün bir görünüm sergiliyor. Güncel Peugeot tasarımıyla mükemmel bir uyum içinde olan ışık imzası aynı zamanda henüz ilk göz temasında aracın tanınmasını sağlıyor. GT/GT Pack donanım seviyelerinde sunulan Full LED ön farlar, viraj aydınlatma işlevi (EVS) sayesinde 90 kilometre/saat’e kadar hızlarda görüşü optimize ederken gelişmiş bir ışık imzası ve daha teknolojik ve özgün bir görünüm sunuyor.

Yeni SUV 5008’de Peugeot i-Cockpit daha modern şekilde yenilendi

Sis farlarının yerini alan yeni Sis Modu işlevi önemli bir yenilik olarak dikkat çekiyor. Full LED farlara entegre edilen Sis Modu özelliği, sis lambaları etkinleştirildiğinde kısa huzmeli farları düşük bir güçle yakıyor.

Arkadan bakıldığında yeniden tasarlanan ve 3-Boyutlu pençe görünümüyle güçlü bir ışık imzası ortaya koyan Full LED (geri vites lambası dahil) stop lambaları dikkat çekiyor. Tasarıma dinamik (kayar formda) sinyaller eşlik ediyor. Stop lambaları aracın her iki yanındaki siyah bagaj kapağı kaplamasına uzanan şeffaf, füme bir camla kaplanıyor ve böylece araca arkadan bakıldığında genişlik algısı daha da artıyor.

GT Pack donanım seviyesinde görünümü daha da güçlendirmek için yeni 19 inç “San Francisco” elmas kesim alüminyum jantlar devreye giriyor. Ayrıca ön çamurluklar ve bagaj kapağındaki GT logolarının tasarımı da güncellendi. Yeni Peugeot SUV 5008 ada mavi (yeni), bakır turuncu (yeni), sedef beyaz, tekno gri, platinyum gri, inci siyahı, ultimate kırmızı renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

Daha dikkat çekici ve daha gösterişli bir görünüm arayan müşteriler için ürün gamının en üst noktasını oluşturan GT ve GT Pack donanım seviyelerinde yeni Black Pack seçeneği sunuluyor.

Söz konusu paketle birlikte ön ızgara / aslan koyu krom, saten siyah 5008 / GT / Peugeot logoları, parlak siyah eşik, parlak siyah ön çamurluk eklentileri, saten siyah tavan barları, parlak siyah tavan spoyleri, parlak siyah arka eklentiler, parlak siyah arka tampon eşiği, siyah lastik silecekler, siyah kapı altları ve 19 inç Washington Black Pack özel siyah oniks ve siyah vernikli jantlar donanımıyla sunuluyor.

Yeni SUV 5008’de Peugeot i-Cockpit daha modern ve daha da teknolojik olacak şekilde yenilendi. Tamamen kişiselleştirilebilir ve yapılandırılabilir olan 12,3 inçlik dijital gösterge, Normally Black teknolojisine sahip dijital panel teknolojisiyle daha okunaklı ve yüksek kontrastlı bir görüntü sunuyor.

Yeni dokunmatik merkezi ekran 10 inç büyüklüğe sahip. Yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranı 7 adet şık piyano tuşundan oluşan bir kumanda paneli tamamlıyor.

SUV 5008, Sochaux ve Rennes’de üretilecek

SUV 5008’de otomatik şanzımanlarla donatılan tüm içten yanmalı motora sahip versiyonların orta konsolunda sürücünün normal, spor ve eko arasında seçim yapmasına olanak tanıyan sürüş modları özelliği standart olarak sunuluyor.

Yeni SUV 5008’de Apple CarPlay ve Android Auto bağlantı protokollerini içeren MirrorScreen uyumluluğu sayesinde bilgiler multi medya ekranına entegre ediliyor. Kablosuz akıllı telefon şarj özelliği olmayan cihazları şarj etmek üzere ön tarafta bir USB soketi ve arka koltuklar için iki yeni USB soketi devreye giriyor. Araç, 515 Watt FOCAL gelişmiş Hifi sistemi ile donatılabiliyor. Bir diğer önemli yenilik olarak tweeter ve mid hoparlörler için bronz kapaklar sunuluyor.

Yeni Peugeot SUV 5008, 132 gr/km’den başlayan CO2 emisyon değerlerine sahip aşağıdaki içten yanmalı motorlarla sunuluyor. Motorların tamamı Euro 6.2d-temp normuna ve WLTP protokolüne (Dünya Genelinde Uyumlu Test Prosedürü) uygun. Üstün yol tutuş özellikleri ile sınıfının en iyi sürüş konforunu mükemmel bir şekilde harmanlayan yeni SUV 5008 üstün sürüş keyfi sunarken kaldırımlar arası 11,2 metrelik dönüş çapı ile şehirde üstün manevra kabiliyeti sunuyor.

Fransa’nın Sochaux ve Rennes kentlerinde üretilen yeni Peugeot SUV 5008, 2020 yılı sonunda Avrupa’da satışa sunulacak.