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ABD’de bin bayiye ulaştı

Anadolu'da faaliyet gösteren ve yeni nesil yöneticilerin elinde gelişen pek çok şirket, sessiz sedasız küresel pazarlarda büyük başarılara imza atıyorlar.

28 Mayıs 2023 | 15:20
Son Güncellenme: 28 Mayıs 2023 | 15:38
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ABD’de bin bayiye ulaştı

Anadolu'da faaliyet gösteren ve yeni nesil yöneticilerin elinde gelişen pek çok şirket, sessiz sedasız küresel pazarlarda büyük başarılara imza atıyorlar. Bu şirketlerden biri de Afyon merkezli doğaltaş üreticisi ve ihracatçısı Tureks Turunç Madencilik.

Şirketin küresel pazarlarda faaliyet gösteren Marble Systems markası, özellikle ABD pazarında giderek daha önemli bir oyuncu haline geliyor. 

Mermer, doğal taş, traverten, oniks ve benzeri ürün seçeneği sunan, bu ürünleri levha, fayans, mozaik, dekoratif ve proje ölçülerinde üreten şirket, her yıl cirosunun yüzde 5'ini AR-GE çalışmalarına aktarıyor. 

Marble Systems Yönetim Kurulu Başka Yardımcısı Osman Turunç, üretimlerinin yüzde 98'ini 30'dan fazla ülkeye ihraç ettiklerini belirterek, 2022'de 72,5 milyon dolar olan konsolide cirolarını 2023'te 76 milyon dolara çıkaracaklarını kaydediyor.

2023 yılı içerisinde halka arz olmayı da hedefleyen şirket, toplam ihracatının yüzde 60'ını ABD'ye gerçekleştiriyor. 

ABD'de bin perakende bayisi ve ülkenin tamamını kapsayan 12 showroomları olduğu bilgisini veren Osman Turunç, “ABD'de sağladığımız bayi satış ağı başarısının yükselerek geliştirileceğini öngörüyoruz. Sistemin öncelikli olarak Avrupa'ya, daha sonra Avustralya, Güney Afrika ve Ortadoğu coğrafyalarına taşınmasını planlıyoruz” diye konuşuyor.

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