Anadolu'nun en büyük 500 şirketi belli oldu: İşte ilk 10

Merkezleri İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki kentlerde bulunan şirketlerin 2024 yılı verileriyle hazırlanan listede Tosçelik, zirvedeki yerini yine korudu ve 2013’ten bu yana 10’uncu kez liderlik koltuğuna oturdu. Bu yıl Anadolu 500 tarihinde bir ilk yaşandı ve listenin ilk iki sırasını aynı holdingin iştirakleri paylaştı.

ANADOLU 500’DE BİR İLK

Tosyalı Holding bünyesindeki Tosçelik, dokuz kez üst üste listenin zirvesinde yer aldı. Anadolu 500’de ilk kez 2013 yılında birinci sırayı alan Tosçelik, daha sonra 2016 ve 2017, 2018 ve 2019, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında da zirvede yer almıştı. Tosçelik böylece hem dokuz yıl üst üste birinci oldu hem de toplamda onuncu birinciliğine ulaştı.

Tosçelik, bu sayede Anadolu 500’ün 22 yıllık tarihinde en çok birincilik elde eden şirket unvanını da devam ettirdi. Anadolu 500’de, Tosçelik dışında, Kroman’ın üç, Tiryaki Agro’nun iki ve Erbakır’ın da bir birinciliği bulunuyor.

Bu yıl listenin ikinci sırasında ise yine bir Tosyalı Holding şirketi yer aldı. 2022’de 35, 2023’te 11’inci sırada yer alan Tosyalı Demir Çelik, hızlı bir atakla 2024’te ikinci sıraya yerleşti. Anadolu 500 listesinin üçüncü sırasında ise 2022’de iki, 2023’te dördüncü sırada yer alan Tiryaki Agro bulunuyor. Listenin dördüncü sırasında Eti Gıda yer alırken, bu yıl beşinciliği geçen yıl üçüncü sırada bulunan Yıldız Entegre göğüsledi.

Haberin ayrıntıları ve listenin tamamı Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

İşte Anadolu 500'ün ilk 10 şirketi: