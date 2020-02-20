Bütçede aslan payını dijitalleşmeye ayırdı - Ekonomist

Bütçede aslan payını dijitalleşmeye ayırdı
Dijitalleşmeyi ana odağına alan Little Caesars, bu alana yönelik 2 milyon TL’lik yatırım yaptı. Pazarlamada da dijitale ağırlık veren şirket, bütçesinin yüzde 60’ını bu alana ayırmış durumda. Oyun dünyası ve e-spor ekosistemi ise şirketin odaklandığı alanlar.
ÖZLEM BAY YILMAZ
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Little Caesars’ın marka değerini ölçümlemek ve sektöre etki eden faktörleri belirlemek amacıyla Ipsos ile gerçekleştirdiği ‘Marka Sağlığı 2019 Raporu’na göre, Türkiye’de pizzada aranan ilk özellik kaliteli malzemelerden hazırlanması.
Bol malzeme ve tazelik ise diğer önemli özellikler. Eve siparişlerde en popüler fırsat alanı, yüzde 50 ile evde yemek olmaması. Onu yüzde 29 ile evde yalnız olmak, yüzde 28 ile dizi ve film izlemek ve yüzde 26 ile çocukların istemesi takip ediyor.
Tüketiciye, ihtiyaçlara, rakibe, trendlere yetişen bir marka olma hedefiyle ‘Yetiş Sezar’ diyen şirket, bu doğrultuda iletişim dili ve görsellerini yeni konsepti ‘Yetiş Sezar’ üzerinden devam ettiriyor.
Little Caesars Pazarlama Direktörü Pelin Çiftçioğlu, tüm iletişim çalışmalarının ana amacının her müşteri segmentine özel bir kampanya ve iletişim dili oluşturarak, müşterilerin gönül payında geniş bir yer kaplamak olduğunu belirtiyor.
Çiftçioğlu, “Bu doğrultuda mesela annelere özel her çarşamba ‘Sezar’da Anneler Günü’ dedik. E-spor alanına yöneldik, gamerlar için Zula ile işbirliği yaptık ve en sevilen kampanyamızı onlara özel bir indirimle sunduk.
Maç severlere özel maç menüsü yaptık. Beyaz yakalılar için ‘Pazartesi Sezartesi’ dedik” diye anlatıyor.
DİJİTAL REKLAM
Şirket hazırladığı çeşitli kampanyaları ‘Sezar’ karakterinin yer aldığı eğlenceli animasyon filmleriyle dijital mecraların tümünden duyurdu. Pelin Çiftçioğlu, yaptıkları iletişim çalışmaları sonucunda geçen yıl marka bilinirliği ve ‘gönül payı’ skorlarında önemli ölçüde bir artış gerçekleştiğini dile getiriyor.
Dijitalleşme 2019 yılında şirketin ana odağı oldu. Tüm dijital yatırımları için 2 milyon TL’nin üzerinde harcama yaptı. Çiftçioğlu, 2020’ye de teknolojik altyapılarını güçlendirip dijital dönüşümü tamamlayarak girdiklerini ifade ediyor.
Şirket pazarlamada da dijital kanallara ağırlık veriyor. Pazarlama bütçesinin yüzde 60’tan fazlasını dijital reklam yatırımları oluşturuyor. Little Caesars, şu sıralarda tüm dünyada 60’ıncı yılını kutluyor.
60’ıncı yıla özel üç ana konsept belirlenmiş durumda: ‘Family’, ‘Fun’ ve ‘Pizza’. Eğlencenin olmazsa olmazları olduğunu dile getiren Pelin Çiftçioğlu, bu doğrultuda e-spor ve oyun dünyası iletişiminin de Little Caesars marka stratejilerinin temelini oluşturduğunu belirtiyor.
Geçtiğimiz yıl e-spor alanında özellikle genç kuşaklarla yoğun iletişim kurduklarını ve amaçlarının 2020 yılında da bu iletişimi olabildiğince üst noktalara taşımak olduğunu da ifade ediyor.
TÜRKİYE OFİSİ ÖNCÜ
E-spor, Little Caesars’ın dünyada henüz el atmadığı bir alan. Türkiye ofisi şirketin e-spor üzerine çalışma yapan ilk ülke ofisi oldu. Globalde, Little Caesars, Detroit Pistons basketbol takımının ve amatör buz hokeyi takımlarının sponsoru.
Türkiye’den sonra diğer ülkelerdeki ofislerin de e-spor alanında çalışmaya başlaması bekleniyor. Pelin Çiftçioğlu, dijital pazarlama bütçelerinin yüzde 30’unu bu alana ayırdıklarını söylüyor. Çiftçioğlu, “2020 yılında da Zula ile olan işbirliğimiz devam edecek” diyor.
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