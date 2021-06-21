Farklı sektörlerde faaliyet gösteren dev şirketler bünyelerinde start up’lara yer vermeye başladı. Bu start up’ların katkısıyla süreçlerini yeniden tasarlayıp dinamikleştiren şirketler, daha fazla tüketiciye dokunmayı hedefliyor.

30 Mayıs-12 Haziran 2021 tarihli sayıdan

P&G’nin Türkiye’de gençlerle sinerji yakalayıp onların beklentilerini anlamak ve bu doğrultuda birbirinden farklı ve cazip fırsatlar sunmak için 2014’te hayata geçirdiği mobil uygulaması Banabak, 1.7 milyon genç kullanıcıya ulaştı.

Uygulamayı daha yaygın hale getirip daha fazla gencin kampanya ve avantajlardan yararlanması için Banabak’ın tüm süreçlerini yeniden tasarlayıp gençleştiren şirket, bu şekilde hem erişimini artıracak hem de yaptığı iş birlikleriyle daha fazla gence dokunacak.

HEDEF 500 BİN KULLANICI

Her yıl 20 bin araştırma aracılığıyla 5 milyondan fazla insanı dinleyip onların ihtiyaçlarına cevap veren ve bugün dünya üzerinde 5 milyar insana dokunan P&G’nin Türkiye’deki ilk start up’ı olma özelliği taşıyan ve 30 yaş altı gençlerin hedeflendiği Banabak uygulaması, orta ve üst düzey kitleyi hedef alan sadakat programlarından ayrışıyor.

Uygulama, gençlere istedikleri ve ihtiyaç duydukları kampanyalar sunuyor. Yenilenen kullanıcı dostu arayüzüyle gençlerin çeşitlendirilen ödüllere ulaşmasını kolaylaştıran Banabak, 2 milyon gence ulaşmayı ve 340 bin olan aktif kullanıcı sayısını ise 500 bine çıkarmayı hedefliyor.

Y KUŞAĞINDAN DESTEK

BanaBak üzerinden kullanıcılara pek çok fırsat sunuluyor. Örneğin; kullanıcılar yaptıkları alışveriş fişlerinin fotoğrafını çekerek BanaBak’a yüklüyor ve bunlardan puan kazanıyor.

Öte yandan BanaBak’ın gençlerin salt indirim kazanmak için kullandığı bir uygulama olmadığını da söyleyen P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya CMO’su ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Onur Yaprak, şu bilgileri veriyor: “Gençlerimizin çoğu kazandıkları puanlarla TEMA ortaklığı ile ağaç bağışı, TEGV ile burs katkı bağışı gibi konularda beklentimizi aşarak dört ayda yedi bin fidan ve 500’den fazla da burs bağışında bulundu. Böylece bir BanaBak ormanımız oluştu.

Bu Y kuşağının sorumluluk bilincinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Yine buna benzer olarak Anadolu Bursiyerleri programımıza olan talep de bizleri mutlu eden güzel örneklerden.”

‘DENEYİM’, PAZARLAMANIN YENİ PARA BİRİMİ OLDU

2010 yılından beri sektörde Coca-Cola, Anadolu Efes, Arçelik, Opet, Denizbank, Unilever gibi birçok markaya deneyim pazarlaması alanlarında hizmet vermenin yanında Fenerbahçe Spor Kulübü, Samsung, QNB Finansbank, Vakıfbank gibi markaların çalışanlarına da müşteri deneyimi eğitimleri veren Fexperience’in kurucusu Serdar Keskin, markalar için geleceğin para birimi olarak deneyimi görüyor.

Tüketicilerin iyi bir deneyim yaşamak için daha fazla para ödemeye hazır. Pandemiye kadar deneyim kavramının ‘geleceğin pazarlaması’ olduğunu söyleyen Keskin, “Pandemi ile birlikte birçok üst yöneticinin ajandasında ilk sıralara yükseldi.

Bu döneminde deneyim ve hikaye tasarımına önem veren markalar çok daha avantajlı hale geldi. O nedenle CEO’ların 2030 yılına kadar ‘deneyim’ kavramını gündemlerinde tutacağından eminiz” diyor.