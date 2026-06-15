Ordu balı dünyanın ağzını tatlandırıyor: İngiltere’ye tonlarca ihracat

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi ise tesisin açıldığı 2018 yılından bu yana farklı ülkelere düzenli olarak ihracat yapıldığını söyledi. Çiftçi, "Anlaşmalı olduğumuz bir firma aracılığıyla 2021 yılından bu yana gönderdiğimiz ballar dünyanın 55 ülkesine pazarlanıyor. İhracat, arıcılarımızın ürünlerinin hak ettiği değere ulaşmasını sağlıyor ve ülkemize döviz girdisi kazandırıyor. Arıcılarımız büyük emeklerle Türkiye'nin 60 ilinde üretim yapıyor. Biz de bu ürünlerin değer bulması için çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte ihracatımızın daha da artmasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Programa Ordu Valisi Muammer Erol da katıldı.