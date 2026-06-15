Millî Eğitim Bakanlığı ve Akbank’tan ileri dönüşüm için önemli adım

Akbank ve Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Bankanın “Dönüşümde Gelecek Var” projesi kapsamında İleri Dönüşüm Çalışmaları Protokolü imzaladı. Protokole ilişkin düzenlenen basın toplantısı, Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Projeler ve Sosyal Ortaklar Daire Başkanı Gökçen Adanur ve Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç’un katılımlarıyla gerçekleşti.

Binlerce Öğrenci İleri Dönüşüm Eğitimi Alacak

Akbank ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan ileri dönüşüm odaklı protokol ile birlikte ileri dönüşüm yaklaşımının mesleki eğitimin bir parçası hâline getirilmesi ve tüm Türkiye’de yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu doğrultuda meslek liselerinin mobilya ve iç mekân tasarımı eğitim modeline ileri dönüşüm odaklı bir modül entegre edilecek.

Protokol kapsamında MEB’in Sıfır Atık çalışmalarının önemli bir adımı olarak, bir yıllık süreçte bin öğretmen ileri dönüşümde uzmanlaşmak üzere eğitimci eğitimlerine katılacak. Akbank, eğitimlere katılan öğretmenler için bin adet dizüstü bilgisayar sağlayarak hazırlık süreçlerinin teorik bilgiyle olduğu gibi teknolojiyle de desteklenmesine katkı sunacak. Meslek liselerinde ileri dönüşüm teknik eğitimleri ise 2026–2027 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla başlayacak. Akbank ve MEB arasında gerçekleşen iş birliği sayesinde Türkiye çapında binlerce öğrencinin ileri dönüşüm tekniklerini öğrenmeleri hedefleniyor. Böylece Akbank ve MEB iş birliğinde Dönüşümde Gelecek Var, geleceğin ileri dönüşüm ustalarının Türkiye genelinde yetişmesine ve döngüsel modellerin yaygınlaşmasına hizmet edecek.

Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Projeler ve Sosyal Ortaklar Daire Başkanı Gökçen Adanur, projeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda geleceğe yapılan yatırımları desteklemeyi önemsiyoruz. Çünkü eğitim hepimizin sorumluluğu. Devletin, kamunun, kurum ve kuruluşların, sivil toplumun ve özel sektörün iş birliği içinde rol alması hâlinde eğitim çok daha güçlü olacaktır.

‘Dönüşümde Gelecek Var’ da bu anlayışın önemli örneklerinden biri. Akbank ile bu projeyi hayata geçirmeyi gönüllülükle istememizin temel nedeni, bu ortaklığın eğitime yönelik sorumluluk anlayışının somut bir yansıması olmasıdır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında biz her zaman ‘erdem, değer ve eylem’i birlikte önceliklendiriyoruz. Çünkü eyleme dönüşmeyen hiçbir değer ya da erdem, öğrencilerimizde kalıcı bir davranış değişikliği oluşturmaz. Çocuklarımızın yaparak, yaşayarak öğrenmesi bu nedenle büyük önem taşıyor.

Bugün 18 milyon öğrencimiz ve 75 binden fazla eğitim kurumumuz var. 2018 yılından bu yana sıfır atık çalışmalarımızı sahada kararlılıkla yürütüyoruz. 40 bin okulumuz temel seviye sıfır atık belgesi almış durumda. 200 bin öğretmenimiz belgeli sıfır atık eğitimlerine katıldı, yüz binlerce öğrencimiz de bu eğitimlerin doğrudan parçası oldu. 2 bini aşkın sıfır atık atölyemizde ise öğrenciler bu teknikleri uygulamalı olarak öğreniyor.

Bu yaklaşımın sahadaki en güzel örneklerinden biri de Dönüşümde Gelecek Var kapsamında İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurulan ileri dönüşüm atölyesi. Burada öğrenciler, kullanımını tamamlamış mobilyaları ileri dönüştürerek hem mesleki beceri kazanıyor hem de geleceğin üretim anlayışına dair önemli bir bakış açısı geliştiriyor. Biz bunu yalnızca mobilya alanındaki öğrencilerimiz için değil, tüm öğrencilerimiz için yaygınlaştırılması gereken bir yaklaşım olarak görüyoruz. Çocuklarımızın yalnızca hayal eden değil, tasarlayan, uygulayan ve çözüm üreten bireyler olarak yetişmesini hedefliyoruz.

‘Dönüşümde Gelecek Var’ı da bir eğitim ve farkındalık modeli olarak değerlendiriyoruz. Mobilyalarla başlayan bu yolculuğun, bin öğretmenin eğitimi ve öğrencilere yönelik eğitim modülleriyle daha fazla okula ve daha fazla öğrenciye ulaşacak olmasını çok değerli buluyoruz. Bu tür iş birliklerinin çoğalmasını temenni ediyor, bugüne kadar verdikleri katkılar ve bundan sonra sağlayacakları destek için Akbank’a teşekkür ediyorum.”

Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç ise şunları söyledi: “Akbank’ta sürdürülebilirliği insan odağıyla ele alıyor ve stratejik bir sorumluluk alanı olarak görüyoruz. Böylece yüksek toplumsal fayda sağlayan ve kalıcı değer yaratan modeller geliştiriyoruz. Bu yaklaşımın bir yansıması olan ve Akbank Genel Müdürlük binamızın renovasyonu sürecinde hayat bulan ‘Dönüşümde Gelecek Var’ ile kullanımı tamamlanan ofis mobilyalarımızı ileri dönüşümle yeni okul eşyalarına dönüştürdük. Proje kapsamında bugüne kadar 18 bin yeni okul mobilyası üretilmesine ve deprem bölgesindeki 1.311 okula kazandırılmasına öncülük ettik. Böylece yaklaşık 398 bin öğrenci daha donanımlı ve güvenli eğitim ortamlarına kavuştu. İleri dönüşüm faaliyetleri sayesinde ayrıca 406 ton karbon salımı engellenerek çevresel fayda yarattık. Dayanışma odaklı bu projede meslek liseli gençlerle omuz omuza çalıştık ve onların ileri dönüşüm alanında deneyim kazanmasını da destekledik.

Millî Eğitim Bakanlığı ile imzaladığımız protokol ile bu çalışmalarımızı yeni bir boyuta taşıyoruz. İleri dönüşümü mesleki eğitimin bir parçası hâline getiren bu adımla öncelikle bin öğretmenimiz eğitimci eğitimlerine katılacak. Önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde ise Türkiye çapında binlerce meslek lisesi öğrencisinin ileri dönüşüm teknikleriyle tanışmasına destek olacağız. Aynı zamanda, MEB’in sağlayacağı kullanımı tamamlanmış eşyaları ileri dönüşümle yeni okul mobilyalarına dönüştürerek projemizin üretim tarafında sürekliliğini de güvence altına alacağız. Kamu–özel sektör iş birliğiyle ortaya çıkan bu modelin, Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma açısından güçlü ve referans alınan bir örnek olacağına inanıyoruz.”

Türkiye ve Avrupa’nın en kapsamlı ileri dönüşüm projelerinden biri

Akbank “Dönüşümde Gelecek Var”, Akbank Genel Müdürlük binasının renovasyonu sırasında ortaya çıkan kullanım dışı birinci sınıf mobilyaların ileri dönüşüm yöntemiyle yeniden değerlendirilmesi fikriyle hayata geçirildi. Proje kapsamında mobilyalar, yeni okul eşyalarına dönüştürülerek 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay’daki okullara kazandırılıyor.

Akbank, proje kapsamında İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir ileri dönüşüm atölyesi kurdu. Bu atölyede lise öğrencileri, öğretmenlerinin rehberliğinde üretim süreçlerine aktif olarak katılıyor, ileri dönüşüm ve tasarım gibi alanlarda teknik ve pratik deneyim kazanıyor. Öğrenciler tarafından üretilen sınıf, kütüphane ve oyun alanı mobilyaları okullara ulaştırılıyor.

Aynı zamanda Akbank, Hatay Bekbele Fatih İlkokulu’nda Hatay’ın ilköğretim seviyesindeki ilk ileri dönüşüm becerileri atölyesini kurdu. Bu atölyede çocuklar, ileri dönüşüm ve sıfır atık konularında bilgi edinirken, uygulamalı çalışmalarla el becerilerini geliştiriyor.

İmzalanan protokol ile birlikte projenin yeni fazında, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilecek kullanım dışı mobilyalar Akbank’ın atölyesinde ileri dönüşüm sürecine dâhil edilecek. Bu sayede atölyedeki üretim faaliyetleri kesintisiz şekilde devam ederken, deprem bölgesinde daha fazla okulun eğitim ortamlarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

