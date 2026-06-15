Sahipleri çıkmadı: İETT'de unutulan 7 bin 566 eşya açık artırmayla satışa sunuluyor

İstanbul’da İETT işletmelerine ait otobüs, metrobüs, nostaljik tramvay, tünel, durak ve istasyonlarda unutulan ve 7 bin 566 eşya için artırma yarın düzenlenecek.

İETT'den yapılan açıklamada, toplu taşıma araçlarında yolcular tarafından unutularak Bulunmuş Eşya Birimi'ne teslim edilen, sahibi tespit edilemeyen, teslim alınmayan ve yasal muhafaza süresi dolan eşyaların, Karaköy Gar Binası'nda açık artırma yöntemiyle satışa sunulacağı belirtildi.

Açık artırma, 16 Haziran 2026 Salı günü (yarın) 09:00-11:30 saatleri arasında Karaköy Gar Binası'nda açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak.

Öncelik toplu satış yöntemine verilecek

Muhafaza süresi sona eren kullanılmamış kıyafet, çanta, kitap ve kırtasiye ürünleri satışa çıkarılmak yerine ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesine teslim ediliyor. Elektrikli ve elektronik eşyalar ise teknik kontrollerin tamamlanmasının ardından açık artırma kapsamında değerlendiriliyor. İhale sürecinde öncelik toplu satışa verilecek. Toplu satışın gerçekleşmemesi durumunda ise eşyalar kategorilerine göre ayrılarak açık artırma yoluyla satışa sunulacak.

İETT'de unutulan eşyalar nasıl sorgulanır?

Otobüs, metrobüs, durak ve istasyonlarda unutulan ya da kaybedilen eşyalar için aynı gün içinde hattın bağlı bulunduğu işletme amirliğine başvurulabiliyor veya ALO 153 üzerinden bilgi alınabiliyor.

Daha sonraki günlerde ise www.iett.istanbul adresi üzerinden kayıp eşya formu doldurulabiliyor, e-Devlet sistemi aracılığıyla e-Devlet Kayıp Eşya Başvurusu yapılabiliyor ya da 0212 372 32 43 numaralı telefon aranarak kayıp eşyalar hakkında sorgulama gerçekleştirilebiliyor.