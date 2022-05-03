17 – 30 Nisan 2022 tarihli sayıdan

Türkiye’de 2021 Medya ve Reklam Yatırımları Raporu yayımlandı. Rapora göre; Türkiye’de medya yatırımları 16 milyar 953 milyon TL, reklam tatırımları ise 5 milyar 858 milyon TL olarak gerçekleşti.

Toplam yatırım tutarı 22 milyar 811 milyon TL olarak açıklandı. Türkiye’deki medya yatırımları içerisinde yüzde 42,41 oranında pay alarak 7 milyar 190 milyon TL’ye ulaşan TV medya yatırımları, geçen yıla göre yüzde 43,65 artış gösterdi.

Toplam dijital medya yatırımları ise 18 milyar 867 milyon olarak raporda yer aldı. 2021’de gerçekleşen dijital medya yatırımları içerisinde sosyal medya yüzde 60,5 ve native yüzde 3 paya sahip oldu.

Platforma göre mobil yüzde 73, satın alma biçimine göre ise programatik yüzde 78 pay sahibi oldu. Pandemi süresince tüketicilerin yoğun sosyal medya kullanımı ile Türkiye’de sosyal medya kullanıcı sayısı 69 milyona ulaştı.

Reklamverenlerin de sosyal medya üzerindeki reklamlarını artırmaları neticesinde mobil, dijital yatırımlar içerisinde yüzde 60,49’luk pay alarak sosyal medya kanalları mobil medya yatırımlarında ilk sırada yer aldı.

Raporda; Covid-19 sürecinde değişen tüketici davranışlarının zamanla alışkanlıklara dönüştüğüne de dikkat çekildi.

Tüketicilerin internette günde 6 saat 54 dakika, müzik servislerinde 3 saat 24 dakika, sosyal medyada 2 saat 25 dakika, televizyonda ise 1 saat 31 dakika geçirdiği, dijital mecralarda bu kadar çok zaman geçiren bireylerin davranışlarının markaların pazarlama çalışmaları için yol gösterdiği belirtildi.