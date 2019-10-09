Influencer’lar Türkiye’de bir araya geliyor
Influencer pazarlaması artık pazarlamanın en önemli seçenekleri arasında. Dünyada geçen yıl 4,6 milyar dolar büyüklüğe sahip olan sektörün 2019 sonunda 6,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
Şirketlerin pazarlama bütçesinden önemli paylar ayırmaya başladığı influncer’lar markalara bilinirlik sağlıyor, marka hakkında pozitif imaj yaratıyor ve anlık satışları artırıyor.
Geçen bir yılda influencer pazarlaması alanında 320 yeni ajans ve platformun kurulmuş olması da dikkat çekiyor. INFLOW, son yıllarda yükselişe geçen bu alanda faaliyet gösteren bir şirket.
Üç yıldır influencer pazarlaması konusunda konferanslar düzenleyen şirket, markalar ile influencer’ları bir araya getiriyor.
Geçtiğimiz yıllarda İstanbul’un yanı sıra Paris, Doha, Katar, Venedik gibi şehirlerde çeşitli konseptlerde etkinlikler gerçekleştiren INFLOW, yeni bir etkinliğe hazırlanıyor.
Şirket, hem ülkemizdeki hem de yurtdışındaki 100’e yakın influencer’ı 22-24 Ekim’de ‘INFLOW Global Summit&Awards’19’da İstanbul’da ağırlayacak.
Inflow’un kurucu ortağı Emre Gelen, geçen yıl da dünyanın dört bir yanından gelen yüksek sayıda takipçisi olan influencer’ı İstanbul’da ağırladıklarını söylüyor.
Gelen, “Zirve boyunca yapılan paylaşımlarla, dünya çapında yaklaşık 500 milyon kişiye erişim sağlandı. Bu paylaşımlar ülke tanıtımına ve turizmine büyük katkı sağlıyor” diyor.
INFLOW’un diğer kurucu ortağı Afşin Avcı ise geçen yıl Katar’da ilkini gerçekleştirdikleri etkinliği 2020 yılına kadar her yıl gerçekleştirmek için anlaşma yaptıklarını dile getiriyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?