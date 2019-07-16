Kampanyalarımızı öne çektik
Sıcak yaz günlerinde en çok tüketilen ürünlerin başında dondurma geliyor. Dünyada dondurma tüketiminde Yeni Zelanda ve ABD bir numarada yer alırken, kişi başı tüketim bu ülkelerde 15 litre civarında.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
Türkiye’de ise kişi başı dondurma tüketimi 4 litreye yaklaştı. Bu rakamlarla kıyaslarsak Türkiye’nin dondurma tüketimi hala düşük seviyelerde fakat her geçen yıl gelişme gösteriyor.
Bu gelişmede, dondurmada mevsim etkisinin giderek kaybolması, tatlıların yanına lezzetiyle eşlik etmesi ve daha hafif bir alternatif olduğu için tek başına tatlı olarak da tüketilmeye başlaması etkili oluyor.
4,4 milyar TL’lik hacme sahip olduğu hesaplanan Türkiye dondurma pazarında faaliyet gösteren Unilever, Algida ve Magnum markalarıyla sektörde önemli bir paya sahip.
Şirket, iki yıl önce ‘Kim demiş dondurma kışın yenmez diye’ sloganıyla bir kampanyaya başlamıştı. Unilever’in dondurmadan sorumlu pazarlama direktörü Eser Lapanta, “Dondurma kışın da tüketilir algısını güçlendirmeye çalışıyoruz” diyor.
Lapanta, dondurmada sezona çok daha erken başladıklarını ifade ediyor. Öyle ki kampanyalara artık şubat ortasında başlanıyor. Bulunurluk ve iletişim kampanyaları da öne çekilmiş durumda.
Eser Lapanta, dijitalin medya bütçelerinde çok hızlı bir şekilde arttığına da değiniyor. Dijitalin beş yıl önce yüzde 10’larda olan payının bugün yüzde 25-30’lara kadar çıktığını söylüyor.
Dondurmanın ‘karşı konulmaz’ bir etkisi olduğunu ve birinin dondurma yediğini gören tüketicinin satın alma eğiliminde olduğunu belirten Lapanta, “O yüzden outdoor mecrayı da olabildiğince kullanıyoruz” diyor.
Şirket, reklam kampanyalarında ünlü kullanmayı da sürdürüyor. Son olarak Cornetto markası için Aleyna Tilki, Magnum içinse Ajda Pekkan ile çalışıldı. Cornetto, Aleyna Tilki ile birlikte çok konuşulan bir şarkı da hazırladı.
‘Nasılsın Aşkta?’ klibi 70 milyondan fazla izlendi. Öte yandan İstanbul, Bodrum ve Ala-çatı’nın yerel tatlarından ilham alarak yaratılan üç farklı yeni Magnum için de farklı bir çalışma yapıldı.
Moda tasarımcısı Zeynep Tosun, dövme sanatçısı Havva Karabudak ve illüstratör Aykut Aydoğdu, bu özel üç dondurmanın paketleri üzerindeki sanat çalışmalarını tasarladı.
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