Köy köy geziyorlar ama ürün satmıyorlar!
Türkiye’nin en büyük gübre üreticisi İGSAŞ, ‘Tarladan Sofraya’ sosyal sorumluluk projesiyle köy köy gezip verimli gübre kullanımım anlatıyor.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
İGSAŞ Genel Müdürü Turan Tok, gözlemledikleri en büyük yanlışın gereğinden fazla gübre kullanımı olduğunu söylüyor.
Küresel ısınma, çevre kirliliği, yok olan doğa… Gelecek nesillere ne kalacak? Bu sorunlar bireyleri ve STK’ları aşıp şirketlerin de ajandasının merkezine yerleşti. Bu kavramlar artık reklam ve iletişim stratejilerinin de odağında yer alıyor.
Firmalar harıl harıl sürdürülebilirlik raporları hazırlarken enerji verimliliğini artırıyor, doğaya daha az karbon ayak izi bırakıyor, suyu tasarruflu kullanıyor, geri dönüşüm modellerini yeniden gözden geçiriyor.
Bu gayretin arkasındaki nedeni ise tüketicinin artık sürdürülebilir olmayan şirketi göz ardı etmesi ve onun ürününü satın almayı reddetmesi oluşturuyor.
Türkiye’nin en büyük gübre üreticisi İGSAŞ da bunu yapan şirketlerden biri. Şirket, sürdürülebilirlik kapsamında köy köy gezdiği ‘Tarladan Sofraya’ projesine bu yıl da devam ediyor. Ancak burada amaç ürün satmak değil, aksine daha az satmak…
TARIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Faaliyetlerini Yıldızlar Yatırım Holding çatısı altında sürdüren İGSAŞ, konu tarım olunca ‘sürdürülebilirlik’ kavramını daha da ön plana çıkarıyor. Şirket, son dört yıldır ‘Tarladan Sofraya’ adını taşıyan sosyal sorumluluk projesine devam ediyor. Projenin amacı, Türkiye’de tarımın sürdürülebilir olarak yapılması.
İGSAŞ Genel Müdürü Turan Tok, “Çok verimli sonuçlar aldığımız projemiz aynı zamanda ülkemizde çiftçilerimizin bilinçlenmesine de önemli katkı sunuyor” diyor.
Turan Tok, çiftçilerin eski alışkanlarından vazgeçmeleri ve sürdürülebilir tarıma yönelmeleri için köy köy gezdikleri bu sosyal sorumluluk çalışmasıyla ilgili olarak şunları anlatıyor: “İşe toprağın röntgenini çekmekle başlıyoruz.
Toprağın ve ürünün gerçekten ihtiyacı olan gübreleme sulama programını çıkarıyoruz. Tarlalara ‘damlama sulama’ sistemini kuruyoruz. Tarlayı modern tarım teknikleriyle işlerken, ekiyor, gübreliyor, suluyor ve ilaçlıyoruz. Gözlemlediğimiz en büyük yanlış ise gereğinden fazla gübre kullanımı.”
Turan Tok’un verdiği bilgilere göre: Proje kapsamında yapılan uygulamalarla yüzde 45’e varan su tasarrufu sağlandı ve yüzde 35 oranında daha az gübre kullanıldı. İlaç kullanımı yarı yarıya azalırken, yüzde 40’a varan oranlarda da enerji tasarrufu oldu. Proje, çiftçilere dönüm başına yüzde 40 daha fazla ürün elde etme olanağı da verdi.
DİJİTAL MECRALAR
Turan Tok, bunu iletişim süreçlerine de taşıdıklarını ve böylece ulaşabildikleri insan sayısını artırmayı hedeflediklerini ifade ediyor. Tok, “Projenin çözümlerini aktaran kısa filmler hazırladık.
Dijital mecralardan bu filmlerimize yoğun ilgi var. Sürdürülebilir tarım konusunun bu yeni nesil mecralarda ilgi çekmesi bizleri heyecanlandırıyor” diyor.
İGSAŞ, her yıl 14 Mayıs’ta kutlanan Dünya Çiftçiler Günü için ‘Toprağın Evlatları’ adını taşıyan bir reklam filmi de yayınladı. Turan Tok, hem projenin hem de bu iletişim çalışmalarının 2020’de de sürdürüleceğini söylüyor. Bize de izlemeye devam etmek kalıyor.
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