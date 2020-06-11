Stratejik Marka Danışmanı & Yönetici Koçu Burcu Ateş, önümüzdeki dönemde markaların, toplumsal marka olmadan, çalışanıyla, paydaşları ve müşterileriyle iletişim kurmadan itibarlarını yönetmelerinin zor olacağını belirtiyor.

ÖZLEM BAY YILMAZ

obay@ekonomist.com.tr

Ateş, “Yaptığınız sosyal sorumluluk projelerine reklam filmi çektirmek ve bunu reklam gibi kullanmak ayrı, bunu marka çatısı altında ‘memlekete destek veriyoruz’ diye çalışanlarla paylaşmak ayrı. Hatta mümkünse projeyi tasarlarken onların da fikirlerini almak ve onları da dahil etmek gerekli” diyor.

Bununla beraber markaların reklam verip vermediğinden ve eğer veriyorsa hangi kanalları daha çok kullandığından da bahsetmekte fayda var.

Pazarlamasyon Prime’ın yaptığı Covid-19 Araştırması’na göre, araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 69’u mart ayında marka iletişim faaliyetlerini durdurdu.

Durdurmayanların büyük çoğunluğu ise Google gibi arama motorlarında sitelerin veya sayfaların üst sıralara çıkması için yapılan SEO ile arama motorları üzerinden ücretli reklam çıkılması işlemi olan SEM ve sosyal medya çalışmalarıyla pazarlama faaliyetlerine devam ediyor.

Jenerasyonlarla ilgili kimin hangi kanalı daha etkin kullandığına ve buna uygun pazarlama yatırımı yapılmasına dair ışık tutabilecek Global Web Index’in Coronavirus Nisan 2020 Araştırma Raporu’na göre, Z kuşağı daha çok YouTube’da müzik dinliyor ve video, film seyredip oyun oynuyor.

Y kuşağı ve X kuşağı ise korona ile ilgili gelişmeleri takip edip müzik ve filmle ilgileniyor. Sağlıklı gıdalar ve spor ise en çok Y kuşağının odağında yer alıyor. Burcu Ateş, bu süreçte değerlerin değiştiğini ve değerlerin üzerine iletişim kuramayacak markaların buradan yara almadan çıkamayacaklarını ifade ediyor.

Ateş, “Korona günlerinde şirketler, ‘samimi ol, işbirliği yap, güveni hissettir, aile gibi davran’ değerlerini benimsemeli. Çünkü bu kriz bittikten sonra hatırlanacak olan şey kimin ne kadar satış yaptığı olmayacak; toplum, çalışan, müşteri, tedarikçi bazında kimin taşın altına elini koyduğu olacak” diye anlatıyor.