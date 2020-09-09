‘Farkındalık’ kavramı etrafında toplanan şirketler, projelerinde STK desteğiyle yola devam ediyor. Bu STK’lardan biri olan ve kadınlarda kanser farkındalığı oluşturan Pembe İzler (Pİ) Kadın Kanserleri Derneği, pandemide projelerine de iletişime de hız verdi.

ÖZLEM BAY YILMAZ

obay@ekonomist.com.tr

Son dönemde gündemimizde iki ana konu var; biri sağlık diğeri ise kadın. Her ikisi de toplumsal bir mesele olmanın ötesinde, kurumlardan kamuya ve özel şirketlere kadar tüm iş dünyasında etkisini gösteriyor. Başrolde ise sivil toplum kuruluşları (STK) var.

Ülkemizde kadına şiddet konusundaki artış, tüm STK’ların birlikte hareket etmesine ve seslerini hiç olmadığı kadar yükseltmelerine neden oluyor. Farkındalık ve iletişim kampanyalarının etki alanları hızla genişlerken, şiddetin sadece evde olmadığının da altı çiziliyor.

STK’ların bu sesleri, iş dünyasında da karşılık bulmayı sürdürüyor. Özellikle son iki yılda Türkiye’nin en büyük şirketlerinin kadın odaklı projelerinde hiç olmadığı kadar artış gözlemleniyor.

Limak’tan Sabancı’ya, Doğan Holding’ten Boyner Grup’a, Anadolu Grubu’ndan P&G’ye kadar listeyi genişletmek mümkün. Kadının sosyal ve ekonomik anlamda güçlendirilmesini sağlayan bu projelerin önceliği ise ‘farkındalık’ oluşturmak.

Farkındalık kavramı etrafında toplanan onlarca şirket, bu önemli projelerinde yine bir STK’nın desteğiyle yola devam etmeyi tercih ediyor.

FARKINDALIK ÖNEMLİ *

İşte bu sivil toplum kuruluşlarından biri Pembe İzler (Pİ) Kadın Kanserleri Derneği. Kadın sağlığı konusuna odaklanan dernek, 2014’ten bu yana başta meme kanseri olmak üzere rahim, yumurtalık ve rahim ağzı gibi kanserler konusunda farkındalık oluşturmak ve maddi ihtiyacı olan kadınlara destek olmak için faaliyet gösteriyor.

Farklı şirketler ise derneğin rehberliğinde kadınların sadece sağlıkta değil, hastalıkta da yanında olmayı sürdürüyor. Özellikle pandemi sürecinde bu işbirliklerinin yanı sıra iletişim ve projelerin sayısı da hızla arttı.

Pembe Rota Dernek Başkanı Arzu Karataş’ın verdiği rakamlar üstlenilen zorlu görevin en somut kanıtı. Öyleki ülkemizde yaklaşık her sekiz kadından biri, hayatının bir döneminde meme kanseriyle tanışıyor. Pleryıl 21 bin kadına meme kanseri teşhisi konuyor.

Her 100 meme kanseri kadın hastaya karşılık bir tanesi erkek. Ayrıca, 5 bin kadın rahim, 3 bini aşkın kadın yumurtalık ve 2 binden fazlası ise rahim ağzı kanseri tanısı alıyor.

Dernek, tüm Türkiye’yi geziyor. ‘Pembe Rota’ adı verilen projeyle bugüne kadar bin kadının muayene edilmesi sağlanmış durumda. Karataş, yakın dönemdeki hedefin 10 bin kadın olduğunu belirtiyor.

100 ÜCRETSİZ AMELİYAT *

Ücretsiz muayene ettikleri kadınlar arasında kanser saptananların ameliyatlarını üstlendiklerini, bugüne kadar 100 ameliyat yaptırdıklarını açıklayan Arzu Karataş, pandemi döneminde hayata geçirdikleri diğer bir projenin ise kanser tanısı alan kadınlara gönderilen maske ve dezenfektanlar olduğunu söylüyor. 10 bin kadına pandemi döneminde gerekli korunma malzemeleri iletilmiş bulunuyor.