Dünya Uyku Tıbbı Derneği (WASM) ve Dünya Uyku Federasyonu (WSF), 2008 yılından bu yana sağlıklı uykunun önemini anlatmak, uyku farkındalığı yaratmak hedefiyle her yıl mart ayında Dünya Uyku Günü’nü kutluyor.

ÖZLEM BAY YILMAZ

obay@ekonomist.com.tr

Yataş Bedding de bu yıl 13 Mart’ta kutlanan Dünya Uyku Günü vesilesiyle ‘Türkiye Uyku Araştırması’ yaptı. Şirketin Türkiye’nin uyku alışkanlıklarını belirlemek ve iyi uykuya dair farkındalık yaratmak hedefiyle hayata geçirdiği araştırma bin 400 kişi üzerinde yapıldı.

Şirket olarak iyi uykunun peşinde olduklarını belirten Yataş Grup Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörü Selmin Gündoğdu, buna yönelik sürekli AR-GE ve ÜR-GE çalışmaları yaptıklarını belirtiyor.

Türkiye Uyku Araştırması sonuçlarına göre Türkiye’nin yarısına yakını günde sekiz saat uyuyor. Yatış saati ortalama gece 12.00 iken, kalkış saati ise 07.00-08.00 arasında değişiyor.

Orta yaş ve üstü kişiler yedi saatlik uykuyu kendileri için yeterli görüyor. Hafta sonları ise uyku sürelerimiz artıyor ve 9-10 saati bulabiliyor.

Araştırma, ideal uyku süresini yakalamalarına rağmen Türkiye’nin yarısından fazlasının “Sabahları dinlendim hissiyle uyanıyor musunuz” sorusuna “evet” cevabını veremediğini ortaya koydu.

Yine “Sabah uyandığınızda enerjik oluyor musunuz” sorusuna da her iki kişiden biri “hayır” yanıtını verdi.

Araştırma, sağlıklı bir uyku uyumadığımız halde iyi uyuduğumuzu düşündüğümüzü de gözler önüne serdi.

Sonuçlara göre en önemli uyku problemi ise stres ve kaygı. En çok uyku sorununu ise evli, çocuklu ve çalışanlar yaşıyor. Selmin Gündoğdu, araştırmanın, uyumak için hazırlanırken bile teknolojiden uzak durmadığımızı bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtiyor.

Gündoğdu, “İki kişiden biri uyumadan önce mutlaka teknoloji kullanıyor. 18-34 yaş grubu yatmadan önce sosyal medyaya göz atıyor.

35-45 yaş aralığındaki evli ve çocuklu kişiler ise yatağa uzandığında telefonla ilgilenmeyi kendilerine ayırdıkları bir süre olarak tanımlıyor” diye ekliyor.