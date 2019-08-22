‘Red First’ ile ayrıcalıklar artıyor
Vodafone, yüksek data kullanan Red’li müşterileri için 40 GB mobil internet, üç gün ücretsiz yurtdışı kullanım, ücretsiz servisler, özel müşteri temsilcisi gibi ürün ve hizmetlerin sunulduğu, 189 TL fiyatlı ‘Red First’ü tanıttı.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Vodafone Red müşterileri son bir yılda toplam 448 milyon TL’lik ayrıcalıktan yararlandı” dedi.
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