İndirim marketleri pazarının önemli oyuncularından BİM, 2021’de 1 milyar 750 milyon TL yatırım yapmayı hedefliyor. BİM CFO’su Haluk Dortluoğlu, 2021’de yüzde 20-25 büyümeyi planladıklarını söylüyor. Ayrıca şirket FİLE markasıyla da e-ticarete girecek.

Pandemi döneminde sokağa çıkma kısıtlamaları ve restoranların kapatılması gıda perakende pazarının hareketlenmesine neden oldu. Gıda perakendesi 2020 yılında perakende içindeki tüm kategorilerden ayrışarak yüzde 33’lük büyüme yakaladı.

Bu süreçte sektörün önemli oyuncuları da talebe yetişmek için yatırıma devam etti. Bunlardan biri de indirim marketleri pazarının önemli oyuncularından BİM oldu. 2020 yılında BİM’in net satışları yüzde 38 oranında büyüyerek 55,5 milyar TL seviyesine çıktı.

Şirket, 2020 yılını yurtiçinde 8 bin 530, yurtdışında 835 olmak üzere toplam 9 bin 365 mağaza ile kapattı. 2020 yıl sonu itibarıyla konsolide bazda 60 bin 663 çalışan sayısına ulaşıldı.

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