Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. CEO’su Elif Çapçı, bugün açacakları AVM mağazaları, hayata geçirdikleri yeni servisler ve yeni dönem mağazacılık yaklaşımları hakkında açıklamalarda bulundu.

Grup olarak, Covid-19 ile ilgili haberlerin dünya kamuoyuna yansıdığı ilk günden bu yana tüm uyarıları dikkate alarak ve uygulayarak, bu zor zamanları ‘Birlikte Aşacağız’ diyerek aralıksız çalıştıklarını söyleyen Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. CEO’su Elif Çapçı, “12 Mayıs Salı günü Türkiye genelinde caddelerde yer alan dört Beymen, bir Beymen Club ve altı NetWork mağazamızın açılışını gerçekleştirmiştik. 20 Mayıs Çarşamba günü itibariyle de Beymen Zorlu Center, Beymen Ataköy, Beymen Armada, Beymen Bursa, Beymen Panora ve Beymen Mersin ile hizmet vermeye başlıyoruz. Yeniden birlikte olmanın heyecanını yaşadığımız bu günlerde müşterilerimiz; Beymen Zorlu Center ziyaretlerini ister AVM içerisindeki girişlerden, isterlerse de Beymen Zorlu Center Levazım özel kapımızdan gerçekleştirebilecekler. Beymen Armada ve Beymen Panora için de AVM girişine ek olarak özel VIP girişimizi kullanılabilecekler” dedi.

Yeni dönemde müşteriler ve çalışanlar için pek çok sağlık ve güvenlik önlemi aldıklarını belirten Elif Çapçı, “Düzenli sağlık kontrolünden geçen ve her gün ateşleri ölçülen ekiplerimiz, kişisel koruyucu ekipmanları ile sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde müşterilerimize hizmet veriyor. Mağazalarımız, özel eğitimli personelimiz tarafından uluslararası standartlardaki dezenfektan markası Huwa-San’ın ekolojik ürünleri ile virüs ve benzeri mikroorganizmalar üzerinde etkili olan uluslararası standartlardaki ekolojik ürünler ile rutin olarak hem gün içinde hem de kapanış sonrasında dezenfekte ediliyor. Aynı şekilde deneme kabinlerimizde de her kullanım öncesi dezenfekte işlemi uygulanıyor. Denenmiş ürünler hijyen koşulları gereği mağazalarımızda hazırlanan özel alanlarda bekletildikten ve yoğun buharlı ütüleme işlemi yapıldıktan sonra ertesi gün yeniden servise sunuluyor. Ürün değişim hizmeti mağazalarımızda belirtilen özel alanlarda gerçekleştiriliyor. İade ürünler, özel alanda bekletilip dezenfekte edildikten sonra reyona yeniden çıkarılıyor. Ödemeler için temassız ödeme veya uzaktan ödeme seçenekleri sunuyoruz” dedi.

‘HENÜZ DIŞARI ÇIKMAK İÇİN ERKEN’ DİYENLERE ÖZEL YENİ SERVİSLER

Yeni dönemde yepyeni servisleri hayata geçirdiklerinin altını çizen Elif Çapçı, şunları kaydetti:

“Mağazalarımızda özel alışveriş deneyimi yaşamak isteyen müşterilerimiz, Randevulu Özel Alışveriş için Beymen Özel Müşteri İlişkileri Hattımızı (444 4 700) veya satış danışmanlarını arayarak özel randevu alabilir, tercihleri doğrultusunda hazırlanan ürünleri beklemeden keşfedebilirler.

Alışveriş keyfini mağaza dışında yaşamak isteyen ve evden çıkmak için henüz erken olduğunu düşünen dostlarımız için de Beymen Danışmanım servisini hayata geçirdik. Beymen Danışmanım servisimiz kapsamında Özel Müşteri İlişkileri Hattı’mızı arayan müşterilerimiz diledikleri stil danışmanımızla birlikte tarzlarına uygun ürünleri digital olarak keşfederek, satın alabiliyor.

BEYMEN Evimde servisimiz ile The One Beymen Özel Müşteri Programı kapsamındaki VIP ve Platinum müşterilerimiz diledikleri gün ve saatte kendileri için hazırlanan koleksiyon seçkisini evlerinin ya da ofislerinin konforunda deneyimleme ayrıcalığına sahipler.

İster mağazalara gelerek ister evlerinden alışveriş yapan müşteriler için temassız veya uzaktan ödeme seçenekleri sunuyoruz. Ev konforunda seçilen ürünler veya mağazadan ayrılırken aldığı paketleri yanında taşımak istemeyenler BEYMEN 24’ servisi ile aynı şehirde 24 saat içerisinde ürünlerini ücretsiz olarak teslim alabiliyorlar.”

“DİJİTAL YATIRIMLARIMIZ ARTARAK SÜRECEK”

Son yıllarda dijitalleşmenin grup olarak öncelikli konuları arasında yer aldığına değinen Elif Çapçı, “Pandemi döneminde alışverişlerin e-ticarete yönelmesi, doğru yolda ilerlediğimizi bize bir kez daha göstermiş oldu. Beymen.com’un Nisan ayı sipariş hacmi yüzde 245 artarken, yeni müşteri sayısı yaklaşık yüzde 80 artış gösterdi. Yıllardır mağazalarımızda müşterilerimize sunduğumuz kusursuz alışveriş deneyimini, dijital kanallarımızda da müşterilerimize en iyi şekilde sunabilmek için omnichannel uygulamalarımıza büyük yatırımlar yaptık. Dijital yatırımlarımız grup olarak önümüzdeki dönemde artarak devam edecek” dedi.