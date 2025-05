bonVeno 50’nci mağazasını açtı

Yeni nesil mağazacılık anlayışıyla yeme içme çözümleri ile günlük haftalık alışveriş ihtiyacına yönelik gıda ve gıdadışı ürünleri tek bir çatı altında sunan bonVeno, hız kesmeden açtığı mağazalarıyla büyümesini sürdürüyor.

Beylikdüzü’nden Tuzla’ya, Galata’dan Beşiktaş’a İstanbul’un farklı bölgelerinde, 45’ten 250 metrekareye kadar her mahallenin ihtiyacına uygun cevap veren bonVeno, 50. mağazasının kapılarını ise Kadıköy’ün Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesi’nde açtı. Her yaştan kitleye hitap eden bonVeno, mağazalarının sayısını yıl sonunda 100’e, 5 yıl içerisinde ise 1.000’e çıkarmayı hedefliyor.

‘YATIRIMIMIZI İKİ KATINA ÇIKARACAĞIZ’

bonVeno ile mahalle aralarında farklı bir alışveriş deneyimi sunduklarını belirten bonVeno Türkiye Genel Müdürü Eda Özkan, “Şehir hayatının yoğun temposu ve hane halkının küçülmesi ile beraber tüketicilerin beklentisi tek bir lokasyondan tüm ihtiyaçlarını giderebilme yönünde değişiyor. İlkini 2023 yılı Haziran ayında Bostancı’da açtığımız bonVeno’lar, tam da bu beklentiye cevap niteliği taşıyor. Alışılagelmişin dışında bir mağaza düzeni ile karşılaşmak, temel market ihtiyaçlarını karşılarken yeme içme çözümlerine de ulaşabilmek, gencinden yaşlısına tüm müşterilerimiz tarafından çok sevildi. Mağaza içi ve dışında bulunan oturma alanlarımızda müşterilerimiz lezzetli ve kaliteli yeme-içme çözümlerimizi tüketebiliyor. Tüketicilerin alışveriş algısını farklılaştıran, ihtiyaca yönelik bir deneyim sunmayı başardık. Bugüne kadar 350 milyon TL yatırım gerçekleştirdik yıl sonuna kadar da bu yatırımı 2 katına çıkaracağız. Önümüzdeki dönem yol haritamızda İstanbul'un ardından diğer büyük şehirlerde de büyümek var. İlk etapta 20 farklı şehirde mağazaları bulunan Metro’nun yer aldığı büyük şehirlerde mağazalaşmayı planlıyoruz. 5 yıl içinde 1.000’den fazla mağaza ile hizmet alanımızın genişlemesini hedefliyoruz” diye konuştu.

YÜZDE 50 KADIN ÇALIŞAN ORANI

bonVeno, yılsonunda ulaşacağı 100 mağaza ile 700 kişiye istihdam sağlayacak. İstihdam yaratılırken cinsiyet eşitliği sağlanmasına da özen gösteriliyor. Yüzde 50 kadın çalışan oranına sahip olan bonVeno’nun, tüm kadrosu kadınlardan oluşan 2 mağazası da mevcut. Bunun yanı sıra her mağaza bir çalışanla isimlendiriliyor. ‘Aslı’nın bonVeno’su’, ‘Mert’in bonVeno’su’ gibi her mağaza, bir çalışanın ismiyle tabelalandırılıyor.

TERZİ USULÜ YAKLAŞIM

Metro Türkiye’nin kalite ve güvencesini de arkasına alarak hızlı bir büyüme kaydeden bonVeno, açılan her yeni lokasyonda mahallelinin ihtiyaçlarını gözeterek terzi usulü bir yaklaşım benimsiyor. Müşterilerini saha araştırmaları ile sürekli olarak dinleyen bonVeno ekipleri, onların talep ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştiriyor. Her 2 müşteriden 1’i Metro markalı ürünleri tercih ederken, her 3 müşteriden 1’i de yeme içme çözümlerini sepetine taşıyor. Yoğun şehir hayatının dinamiklerine uygun olarak misafirlerine 07.30 itibariyle ‘Hoş geldiniz’ demeye başlayan bonVeno, 22.00’ye kadar temel market ihtiyacı ve pratik yeme içme çözümleri ile misafirlerine keyifli bir alışveriş molası sunuyor.