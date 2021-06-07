Faik Sönmez, pandemi döneminde fiziksel mağazacılık anlayışını online platforma taşıyarak “Perakende Güneş Ödülleri” kapsamında “Pandemi Dönemi Başarı Ödülü” aldı.
Bu yıl 20.’si düzenlenen “Perakende Günleri” 2-3 Haziran’da Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendi. “Perakende Güneş Ödülleri” kapsamında pandemi döneminde, mağazalardan fiziksel olarak alışveriş imkanı bulamayan müşterilerine randevu sistemi ve görüntülü satış danışmanlığı hizmeti veren Faik Sönmez, “Uzaktan Görüntülü Satış Projesi” ile ödüle layık görüldü.
71 yıldır perakende sektöründe 37 mağazası ile hizmet veren ve Türk modasının öncü markalarından biri olan Faik Sönmez; müşteri deneyiminden ürün geliştirmeye, inovatif uygulamaya, dijitalleşmeye ve sektöre katkılarıyla pandemi döneminde adından sıkça söz ettirdi.
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