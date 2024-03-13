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Ikea tüm dünyada fiyat indirmeyi düşünüyor

İkea 2022′deki fiyat artışlarını geri çekmeyi ve fiyat indirimlerini 2024 yılında küresel olarak tüm pazarlarda genişletmeyi planladığını açıkladı.

13 Mart 2024 | 09:33
Son Güncellenme: 13 Mart 2024 | 11:30
Ikea tüm dünyada fiyat indirmeyi düşünüyor

CNBC'nin haberine göre İsveçli ev ve mobilya şirketi Ikea, 2022'de uygulamaya konulan fiyat artışlarını geri çekmeyi hedefleyerek 2024'teki fiyat indirimlerini küresel pazarlarda daha da genişletiyor. Habere göre bu hamle, nakliye ve hammadde maliyetlerinin düşmesiyle birlikte geldi.

Ikea mağazalarının en büyük sahibi Inkga Group'un perakende başkanı Tolga Öncü Pazartesi günü CNBC'ye yaptığı açıklamada "Bunu faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda yapıyoruz. Ikea gibi şirketlerin karlılıktan ziyade fiyatlandırmaya yatırım yapmasının zamanı geldi. Artık pek çok insan "daha ince cüzdanlara" sahip. Avrupa'da Eylül ayında başlayan fiyat indirimleri hem satış hem de müşterilerde artışa neden oldu" dedi.

CNBC'nin Squawk Box Asia programına konuşan Öncü, Kızıldeniz'deki jeopolitik risklere de değinerek "Her zamankinden daha donanımlıyız, bu nedenle faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde fiyatları düşürmeye devam etme sözümüze sadık kalacağız" dedi

Ingka Group ayrıca alışveriş merkezlerini Ikea mağazalarıyla donatarak alışveriş merkezi portföyünü büyütmeyi planlıyor. The Wall Street Journal'a göre holding, Ikea mağazalarını ortak çalışma alanları, lokantalar ve daha fazlasını içeren destinasyonlara dönüştürmeyi hedefliyor.

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