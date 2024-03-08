Çok yönlü, doğru ve sağlıklı beslenme sağlıklı yaşam için oldukça önemli faktörlerden. Uzmanlara göre ise besleyici yönü ve sağlıklı olmalarıyla öne çıkan bazı besinler var. CNBC bu noktada Harvard beslenme uzmanlarının mükemmel beyin sağlığı, kalp sağlığı, uzun ömür ve genel sağlık için her gün yedikleri beş tür gıdayı haberleştirdi. CNBC'deki makaleye göre uzmanların sık tükettiklerini söyledikleri 5 yiyecek şöyle:

1 Yapraklı yeşillikler Görüş veren uzmanlar yeşil yapraklı sebzelerin günlük beslenmedeki önemine vurgu yapıyor, "Ispanak ve lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler beyin sağlığını destekler ve lif açısından zengin gıdalar depresyona yakalanma olasılığını azaltır. Ayrıca A vitamini, folat, C vitamini, demir, K vitamini, potasyum ve kalsiyum gibi temel besinlerle doludurlar" diyor.

2 Berry grubu meyveler Makalede çilek, yaban mersini, ahududu, böğürtlen gibi meyve grubuna atıfta bulunulmuş. Makaleye görüş veren uzun ömür araştırmacısı Neil Paulvin yaban mersinine vurgu yapmış ve bu meyvenin "vücudunuzu bir zırh gibi enfeksiyonlardan koruyan" vitaminler ve antioksidanlar bakımından zengin olduğunu söylüyor.

3 Balık ve diğer yağsız proteinler Makaleye görüş veren doktorlar ve beslenme uzmanları kırmızı et tüketiminizi sınırlandırmayı ve somon, yumurta, ton balığı ve tofu gibi seçeneklerle değiştirmeyi öneriyor. Dr. Uma Naidoo'ya göre somon, beyin sağlığı için harika olan çok sayıda B vitaminine sahip olduğu için uzmanlar arasında popüler.

4 Baklagiller Beslenme uzmanı Samantha Heller'e göre baklagiller (mercimek, nohut, fasulye vb), bağışıklık sistemini güçlendirmek için sık tükettiği, "küçümsenen" uzun ömürlü yiyecekler. Heller baklagillerin protein, lif, antioksidan ve magnezyum ve demir gibi mineraller bakımından zengin olduğunu söylüyor.