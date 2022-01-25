Tekstil ve hazır giyim sektöründe kapasite kullanım oranı yüzde 81’i aştı. Bazı şirketler siparişlere yetişebilmek için vardiya sistemiyle çalışmaya başlarken bir kısmı ise talebe yanıt verebilmek amacıyla yeni yatırımlara başladı.

Yıllık 421 milyar TL’lik ciro değeri ile Türkiye’nin en büyük ikinci üretici sektörleri olan tekstil ve hazır giyim sektörleri pandemide talebin Türkiye’ye kaymasıyla ihracatta patlama yaşadı.

Tekstil sektörü, 2021 yılında gerçekleştirdiği 12,9 milyar dolar değerinde ihracatla Cumhuriyet tarihi rekoruna ulaştı.

2021 yılında yüzde 33,2 oranında ihracat artışı gerçekleştiren tekstil sektörü, ihracat gerçekleştirdiği 200’ü aşkın ülke ve bölgenin yaklaşık yüzde 85’inde ihracat artışı yaşadı.

Hazır giyim sektörü ise yılı 20 milyar doların üzerinde bir ihracatla kapattı. Bu iki dev sektöre yönelik talep, kapasite kullanım oranlarının hızla yükselmesine neden oldu.

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