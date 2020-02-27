Lüks tüketim pazarı AVM’lere taşınıyor - Ekonomist

Lüks tüketim pazarı AVM’lere taşınıyor
Küresel ekonomik belirsizliklere rağmen lüks sektörü hız kesmeden büyümeye devam ediyor. 2018’de yüzde 5 büyüyen sektör, dünya genelinde toplam 1,2 trilyon Euro’luk ciroya ulaşmıştı.
2019’da 1,3 trilyon Euro’ya yaklaştığı tahmin edilen lüks pazarının büyüklüğünün 2020 yılında da geçen yıllara paralel bir büyüme sergilemesi bekleniyor.
Teknolojideki değişim son dönemde lüks pazarındaki dengeleri de değiştiriyor. Uluslararası üst düzey yönetici arama ve liderlik hizmetleri firması AltoPartners’ın Küresel Tüketim Sektörü Uzmanlık Grubu tarafından hazırlanan Lüks Sektöründe Dijitalleşme ve Demokratikleşme Raporu’na göre, hızlı büyümenin lokomotifi olan tüketici segmenti 1980-2000 yılları arasında doğan orta sınıf Y Kuşağı.
Rapora göre gelecek 10 yılda sektöre dijitalleşme damgasını vuracak. AltoPartners Türkiye Yönetici Ortağı Murat Kaan Güneri, “2020’lerin dünyasında dijitalleşme oranının yükselmesiyle başta online olmak üzere tüm kanallarda lüks marka değerinin korunmasının yanı sıra tüketici deneyiminde de inovasyonlar yapılması gerektiği göze çarpıyor” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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