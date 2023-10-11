Online mağazada kalma süresini 6 kat artırıyor

Dijital pazarlama alanındaki ürünü ile e-ticaret platformlarının satışlarını artırarak, büyümelerini hızlandıran Smpl. CEO’su Mine Şenuysal Özgür, bir müşteri deneyiminden yola çıkarak, “İnternet sitesine gelen kullanıcıların ortalama mağazada durma süresini 17 saniyeden 100 saniyeye çıkardık. Smpl. ile ortalama sitede kalma süresi 4 ila 6 kat arttı. Sektöründe öncü bu şirketin 2 ayda online satışlarındaki artış yüzde 176’yı bulurken, yapılan yatırımın getirisi 12 katı buldu. Bununla birlikte siteyi ilk kez ziyaret edenlerin dönüşüm oran artışı yüzde 17; ortalama sepet tutarındaki artış yüzde 90; siteyi tekrar ziyaret edenlerin satın alım artışı ise yüzde 50 oldu.” dedi.

Geliştirdikleri yeni ürünle elde edilen bu rakamları değerlendiren Mine Şenuysal Özgür, kullanıcıların mağazada doğru noktaya dikkatini çekerek, önce ilgilenmelerini sağladıklarını ardından alışverişe doğru taşıdıklarını belirtirken, şöyle konuştu:

“Nihai amacımız, sağladığımız teknoloji odaklı ürünlerle müşterilerimizin toplam cirosunu artırmak. Bunu yaparken de en güçlü yanlarımız güvenlik ve hız. Aslında biz buna, “Adı üstünde Smpl.” diyoruz. Sadece 10 dakikada Smpl.’ın yazılım çözümü ile sisteme entegre oluyoruz, müşterilerimize dijital pazarlamada hızlı bir yolculuk sunuyoruz. Güvenlik tarafında sıfır risk ile ilerliyoruz.”

ELİNDEKİ TÜM KAYNAĞI YATIRIMA AKTARIYOR

Mart 2022 ile birlikte sağlanan yeni kaynakla yönetim, organizasyon ve teknoloji tarafında hızlı dönüşüme imza atan Smpl., büyük veri (big data) ve yapay zeka (AI) odaklı hedef doğrultusunda uygulamayı geliştirdi ve kullanıcılara yeni özellikler sunmaya başladı.

Yeniden yapılanma sürecini tamamladıklarını belirten Mine Şenuysal Özgür, “Sağladığımız tüm kaynağı yatırıma aktarıyoruz. Ekibimizin gösterdiği yüksek performansla dümeni büyüme yönüne çevirdik, iyi yolda ilerliyoruz. Yeni müşteri kazanımımız arttı. Geçtiğimiz aylarda onlarca şirket Smpl.’ı keşfederek bizden demo talep eder oldu. Gelen taleplerin büyük çoğunluğu da “Mutlu Smpl. Müşterisi” diye adlandırdığımız gruba dahil olarak aramıza katıldı. Şu anda da sıcak diye tabir edebileceğimiz pek çok şirketle de entegrasyon ve görüşme süreci sürüyor” dedi.

İNGİLTERE, DUBAİ VE SUUDİ ARABİSTAN YOLCUSU

Mine Şenuysal Özgür, teknoloji geliştirmeye hep devam ettiklerini ve yatırıma devam edeceklerini anlatırken, “Yüzde 95’i mühendis ve yazılımcıdan oluşan güçlü bir ekiple çalışıyoruz. Katma değeri yüksek bir iş yapıyoruz, ülkemize kaynak sağlamak için yurt dışında büyük hedeflerimiz var. İngiltere, Dubai, Katar ve Suudi Arabistan pazarında büyüme odaklı yeni bir hamle için start verdik. Küresel oyuncu olmak için atılması gereken ne adım varsa hızla bunu gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

DEV ŞİRKETLERE HİZMET VERİYOR

İş Bankası, Pegasus Havayolları, Godiva, İstikbal, Bellona, MondiSleep, Avansas, Domino’s, Fakir, Yatsan, Anadolu Sağlık ve Saat&Saat’in de aralarında bulunduğu sektörünün öncü şirketlerine hizmet sağlayarak hızlı büyüme sürecine giren "Smpl.” geliştirdiği yeni ürünler ile pazarda etkili olmayı planlıyor.

Bununla birlikte Smpl.’ın çatı şirketi Epigraf Teknoloji, kabul sürecini tamamlayarak önceki ay Biruni Üniversitesi Teknopark şirketi oldu. Böylece dijital pazarlama dünyasının yıldızı olmayı hedefleyen Smpl.’ın büyüme yolculuğunda yeni bir sayfa açtı.

Şirketin yatırımcıları arasında Escort Teknoloji, Geometri Melek Yatırımcılık, Mine Şenuysal Özgür, Erkin Fındık ve Figen Korun bulunuyor.

NEDEN Smpl. ÖNERİYORUZ?

“Smpl. olarak rakiplerimizden bir farkımız var. Sadece bir yazılımı sisteme entegre edip onları dijital yolculukta yalnız bırakmıyoruz, her an teknik ekibimizle yanlarında oluyoruz” diyen Mine Şenuysal Özgür, şöyle devam etti: “Eğer dijital pazarlama ile ilgiliyseniz, e-ticaret yapıyorsanız ve bu yolla büyük hedefleriniz var ise hızlı, güvenli ve esnek bir çözüm var; adı Smpl… Gelin Smpl. ile senaryolar hazırlayalım ve bu aksiyonların satışa dönüşmesi birlikte izleyelim, diyoruz.”

26 YILLIK TEKNOLOJİ DENEYİMİ

ODTÜ Matematik mezunu Mine Şenuysal Özgür, Pamukbank Yazılım, Akbank Teknoloji, Yapı Kredi Teknoloji ve son olarak Turkcell’de geçirdiği 26 yıl sonrası Smpl.’da CEO’luk koltuğuna oturdu. Aynı zamanda şirketin yatırımcıları arasında yer alan Mine Şenuysal Özgür, dokuz farklı girişimde de melek yatırımcı; Keiretsu Forum ve Geometry Venture Development ağlarında ise risk sermayedarı konumunda.