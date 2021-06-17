Birleşmiş Markalar Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, gelecek günlerde Rusya’nın yurttaşlarına Türkiye’ye turistik seyahat kısıtlamasını kaldıracağı beklentisinin perakende sektörünü umutlandırdığını belirterek, “Sezon bitmeden Almanya, İngiltere gibi ülkelerin de Türkiye’ye turistik seyahat kısıtlamalarını kaldırması halinde sektörde çok daha büyük bir rahatlama görülebilecek.” dedi.

Öncel, salgın nedeniyle uygulanan “tam kapanma”nın ardından geçen bir aylık sürece ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın döneminde yüzde 50-60’a varan oranlarda ciro kaybına uğrayan markaların 17 Mayıs’tan itibaren mağazalarını yeniden açmanın ve müşterileri ile buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Geride bırakılan bir ayda cirolarda istedikleri düzeyde olmamakla birlikte önemli bir toparlanma olduğuna işaret eden Öncel, “Mağazaların cumartesi günleri de açılmasının cirolara olumlu yansımalarını gördük. Ama 15-16 ayda perakendenin aldığı hasar o kadar büyük ki toparlanmak, normale dönmek, çalışanları motive etmek biraz daha zaman alacak. Aşılanan nüfusun giderek artması, pazar günleri uygulanan kısıtlamanın kaldırılması ve düğün sezonunun başlamasının perakende satışlarına çok olumlu yansımasını bekliyoruz.” diye konuştu.

Öncel, kendileri için bir diğer önemli konunun turizm olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

“Turiste satış organize perakendenin cirosunda önemli yer tutuyor. Özellikle yaz sezonunda İstanbul’da ve turistik noktalarda bazı mağazaların cirosunun yarıdan fazlası turistten geliyor. Kurların geldiği seviye nedeniyle yabancılar için Türkiye’de çok cazip bir alışveriş ortamı oluştu. Ancak seyahat kısıtlamaları nedeniyle ocak-nisan döneminde ülkemizi ziyaret eden turist sayısında çok ciddi bir düşüş var. İlk 4 aya bakıldığında 2019’da 8,7 milyon olan turist sayısı 2020’de 4,2 milyona bu yıl ise 2,7 milyona geriledi.

Doğal olarak turist sayısındaki bu düşüş markalarımızın cirolarına olumsuz yansıyor. Önümüzdeki günlerde Rusya’nın yurttaşlarına Türkiye’ye turistik seyahat kısıtlamasını kaldıracağı beklentisi perakende sektörünü umutlandırıyor. Sezon bitmeden Almanya, İngiltere gibi ülkelerin de Türkiye’ye turistik seyahat kısıtlamalarını kaldırması halinde sektörde çok daha büyük bir rahatlama görülebileceğini söyleyebilirim.”

“AVM’lerin önemli bölümünde ortak alan giderleriyle ilgili sıkıntı devam ediyor”

Öncel, salgına bağlı nedenlerin de etkisiyle son dönemde emtia fiyatlarında ortalama yüzde 50 artış olduğunu, navlun maliyetlerinde ise 4 kata varan artışlarla karşı karşıya olduklarını aktararak, bu durumun, markaların üzerinde büyük bir maliyet baskısı oluşturduğunu söyledi.

Salgın sürecinin, olağanüstü koşullarda kiralamalar konusunda mevzuatın yetersiz olduğunu gösterdiğini ifade eden Öncel, “Biz salgın, afet ya da benzeri nedenlerden kaynaklanan zorunlu kapalı kalınan günlerden ve kaybedilen saatlerden kira alınmamasını istiyoruz. Bu konuda Ankara’da üzerinde çalışılan düzenlemenin en kısa zamanda tamamlanarak yürürlüğe gireceğini ümit ediyoruz. Böyle bir düzenleme hem bizim omuzlarımızdaki yükü önemli ölçüde kaldırır hem de tartışmaları noktalayacağından her iki taraf için de psikolojik bir rahatlama sağlar.” şeklinde konuştu.

Öncel, AVM’lerin önemli bir bölümünde ortak alan giderleriyle ilgili sıkıntıların devam ettiğini belirterek, “Ticaret Bakanlığı’nın gündeminde bulunan Ortak Alan Gider Yönetmeliği’nin markalarımızın beklentileri doğrultusunda bir an önce tamamlanarak yürürlüğe girmesini bekliyoruz.” dedi.