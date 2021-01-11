Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, cirolardaki büyük kayba rağmen kiralar, genel giderler ve diğer maliyetlerdeki artış nedeniyle perakende sektörünün bağışıklık sisteminin çökmek üzere olduğunu belirterek, “Eğer önerilerimize kulak verilmez ve acil ‘ekonomik aşı’ yapılmaz ise yakın gelecekte birçok markamızı maalesef kaybedebiliriz” uyarısında bulundu.

Birleşmiş Markalar Derneği, “BMD Aralık 2020 Anketi”nin sonuçları açıklandı.

Ankete göre, Türkiye’de market, elektronik ve mobilya gibi sınırlı birkaç kategori dışında perakende ciroları ortalamada 2019’un yüzde 60’ına ancak ulaşabildi. Bazı kategoriler için “yılın kurtarıcısı” olarak görülen aralık ayında ise sektör ortalamada yüzde 50 ciroyu zor yakaladı.

Aralıkta AVM mağazalarının yüzde 66’sı, yılın son ayında yüzde 60 cironun altında kalırken, kolay ulaşıma rağmen cadde mağazalarının yüzde 71’i, yüzde 80 ciroyu yakalayamadı.

BMD üyelerinin yüzde 55’i ise e-ticaret cirolarını yüzde 100’ün üzerinde arttırdı.

Ankete göre, geçen yıl AVM’lerdeki mağazaların yüzde 56’sının, hazır giyim markalarının yüzde 86’sının, ayakkabı markalarının yüzde 88’inin 2020 ciroları 2019’un yüzde 70’ine bile ulaşamadı. BMD üyelerinin yüzde 31’i toplam cirolarının en az yüzde 21’ini e-ticaretten elde etti.

“Perakendenin sorunu normal dönemin kurallarıyla çözülemez”

Açıklamada görüşlerine yer verilen BMD Başkanı Sinan Öncel, cirolardaki dramatik kaybı, dernek üyeleri arasında yaptıkları aralık ayı anketinin de çarpıcı bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

Cirolardaki büyük kayba rağmen kiralar, genel giderler ve diğer maliyetlerdeki artış nedeniyle perakende sektörünün bağışıklık sisteminin çökmek üzere olduğunu ifade eden Öncel, çok acil “ekonomik aşı” yapılmaması halinde yakın gelecekte birçok markanın kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalacağını vurguladı.

Öncel, olağanüstü bir süreçten geçtiklerini, perakendenin sorununun normal dönemin şartları ve kurallarıyla çözülemeyeceğini bildirdi.

Almanya’da yüksek yargının kira indirimini tartıştığını aktaran Öncel, Türkiye’de ise özellikle caddelerde bazı mülk sahiplerinin indirim bir yana 2021 ile beraber zamlı kira faturaları gönderdiklerini ifade etti.

Öncel, perakende için acil olarak uygulanmasını istedikleri ve “ekonomik aşı” olarak adlandırdığı önerilerini, “Salgın koşulları devam ettiği dönem boyunca mülk sahiplerine önümüzdeki yıllarda kayıplarını telafi edici vergi muafiyetleri sağlanarak, mağaza kiralarında yüzde 50 indirim yapılmalı. Ticaret Bakanlığımızın gündeminde bulunan Genel Gider Yönetmeliği bir an önce çıkarılmalı. Zarar eden mağazadan bir ay önceden bildirimde bulunmak şartı ile tazminatsız çıkış hakkı verilmeli. Kiralamalarda KDV ve stopaj oranları sıfırlanmalı.” şeklinde sıraladı.