Sabancı Holding, yüzde 60,28 hissesine sahip olduğu Teknosa’nın teknoloji altyapısını daha da güçlendirmek için sermaye artırımına gidiyor. Sabancı Holding Yönetim Kurulu, Teknosa’da hakim durumunu kaybetmeyecek şekilde yüzde 10’luk Teknosa hissesini İstanbul Borsası’nda halka arz etme kararı aldı.

Halka arzdan elde edilecek kaynak Teknosa’da nakit sermaye artışı için kullanılacak. Teknosa, sermaye artışıyla birlikte hem yatırımlarına hız kesmeden devam edecek, hem de yeni büyüme alanlarını daha yakından takip edecek.

Sabancı Holding’in Teknosa’ya güveninin tam olduğunu ve bu nedenle yatırımların hız kesmeden süreceğini ifade eden Sabancı Holding CFO’su ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Barış Oran, “Büyüme, kârlılık, çeviklik ve müşteri odaklılık konusunda sürekli gelişen ve güçlenen bir Teknosa var. Daha da önemlisi hepimiz Teknosa’nın önünde çok büyük fırsatların olduğuna inanıyoruz. Bu inançla ana hissedar olan Sabancı Holding, Teknosa’nın sermayesini güçlendirmek için önemli bir adım attı. Bu sermaye artırımına yönelik halka arzda hiçbir zaman Sabancı Holding’in Teknosa’daki hisse oranı yüzde 50 + 1 hissenin altına düşmeyecek. Yani Sabancı Holding bugün olduğu gibi Teknosa’nın hakim ve en büyük hissedarı olmaya devam ederken, Teknosa’nın halka açıklık oranı da yükselecek” dedi.

Sabancı Holding’in aldığı sermaye artış kararı ile birlikte Teknosa’da daha güçlü bir sermaye yapısı ve özkaynak pozisyonu oluşturulacağını söyleyen Oran, “Teknosa bu sayede önündeki büyüme fırsatlarını çok daha iyi değerlendirebilecek bir yapıya kavuşacak. Çünkü biliyoruz ki Teknosa’nın önünde çok parlak bir gelecek var ve biz Sabancı Holding olarak Teknosa’yı bu geleceğe en güçlü şekilde hazırlamak konusunda kararlıyız. İnsana en çok dokunduğumuz sektörlerden olan perakendede değer yaratmaya ve gelecek vizyonumuz çerçevesinde teknoloji ve perakende sektöründe de Türkiye’nin en güçlü markalarına sahip olmaya devam edeceğiz” dedi.

Teknosa’nın yükselen grafiğinde yaptığı dijitalleşme yatırımlarının önemine dikkat çeken Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan ise şu açıklamayı yaptı: “Teknosa’nın büyüme vizyonundaki iki önemli başlık, “büyük veri” ve “müşteri odaklılık”. Müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak, en farklı hizmetleri sağlamak temel önceliğimiz. Değişen ihtiyaçlara hızlı cevap vermek, e-ticarette ve çoklu kanalda güçlü olmak, kapsamlı deneyim sunmak, güvenilirlik bunlar çok daha önemli hale gelmeye başladı. Biz Yeni Neslin Teknosa’sı diyerek dijitalleşme ve müşteri odaklı dönüşümde attığımız adımlarla değişime çok hızlı uyum sağladık, müşterilerimize kesintisiz ve iyi hizmet vermeye devam ettik. Yaptığımız öngörülü yatırımların karşılığını bu zor günlerde aldık. Farklı senaryolar karşısında bizi ileriye taşıyacak kritik hamlelere odaklanıyoruz. Dijitalleşme ile “Yeni Normalin Perakendesini” şekillendiriyoruz. Teknoloji bundan sonra da hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmaya devam edecek. Bu vizyon ile müşterilerimize sağlıklı, güvenli ve en iyi alışveriş deneyimi sunmak konusundaki yeniliklerimizi, yeni uygulamalar ile perakendede bütünsel deneyimin öncüsü olmayı ve kazandıklarımızı müşterilerimiz için faydaya dönüştürmeyi sürdüreceğiz” dedi.