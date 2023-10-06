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Motorine büyük indirim geliyor (6 Eylül)

Benzin fiyatlarına iki gün üst üste yapılan indirimlerin ardından motorin fiyatlarına da indirim geliyor.

06 Ekim 2023 | 09:44
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Motorine büyük indirim geliyor (6 Eylül)

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.

Son olarak 5 Ekim'de 2 lira 10 kuruş indirim yapılan benzine gece yarısı 1 lira 17 kuruşluk yeni bir indirim daha yapıldı.

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre motorin fiyatlarına da 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 92 kuruş indirim gerçekleşecek.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40.13 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 33.50 liradan satılıyor.

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