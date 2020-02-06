4 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki verdi.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, 2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 5 ve 10 yıl vadeli “çift dilim” ihraç gerçekleştirmek üzere Citi, Deutsche Bank, Societe Generale ve JP Morgan’a yetki verildiği kaydedildi.
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