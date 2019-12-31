Altın 2019’un son gününe de yükselişle başladı

Aralık 31, 2019 0 Yorum 135 Okunma
Altın 2019’un son gününe de yükselişle başladı

2019 yılının son işlem gününde gram altın yükseliş grafiğini sürdürüyor.

Altının gram fiyatı, 31 Aralık 2019’a 291 lira seviyelerinde başladı.

Kapalıçarşı’da çeyrek altın 475 liradan, Cumhuriyet altını da 1.947 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdikleri 1.515 doları test etmesinin ardından yılın son gününde 1.523,51 dolar seviyelerinde yer alıyor.



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