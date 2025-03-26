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Bakır fiyatlarına Çin etkisi: 10 ay sonra rekor tazeledi

Bakırın libre fiyatı, tarife ve arza yönelik endişelerin yanı sıra Çin'de talebin artacağına yönelik iyimserlikle 5,33 dolara kadar çıkarak 10 ay sonra rekor tazeledi.

26 Mart 2025 | 14:08
Bakır fiyatlarına Çin etkisi: 10 ay sonra rekor tazeledi

Bakır, bu yıl emtia piyasasında en çok talep gören ürünler arasında yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bakıra uygulamayı planladığı tarifeler, bakır piyasasındaki sıkışıklıktan dolayı arza yönelik endişeler, Çin'in ekonomisini desteklemek için attığı adımlar ve dolara talebin azalması bakır fiyatlarını destekleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Bakırın libre fiyatı böylece 5,33 dolara kadar çıkarak 10 ay sonra rekor tazeledi. Bakırın libresi, geçen yılın mayıs ayında 5,25 dolar seviyesini test etmişti.

Donald Trump'ın geçen ay Kongre'deki konuşması sırasında bakır ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanabileceğini belirtmesi bakır fiyatlarının yönü üzerinde etkili olurken, en son ABD'nin bakır ithalatına yönelik gümrük tarifeleri birkaç hafta içinde gelebileceğine yönelik haber akışı da fiyatlardaki yükselişi tetikledi.

ÇİN’İN TALEBİ ARTIYOR

Öte yandan Çin pazarındaki sıkışıklık sinyalleri de bakır rallisinde etkili olurken, ülkede özellikle şebeke altyapısı ve elektrikli araç üretimindeki yoğun faaliyetlerde bakıra talebi artırıyor.

Londra Metal Borsasında bakır stoklarının kayda değer bir miktarda azalması ve tarife tehditleri nedeniyle bakırın ABD'ye taşınması da Avrupa ve Asya’da bu üründe arz kıtlığına neden oldu.

Çin bakır izabe tesislerinde üretimin yavaşladığına dair haber akışı da bu arz endişelerini artırdı.

Merkezi İsviçre'de bulunan ham madde ticaret ve üretim şirketi Glencore'un da Filipinler'deki bakır eritme tesisindeki operasyonlarını durduracağına yönelik haberler de bakırda yukarı yönlü fiyat hareketlerine neden oldu.

Öte yandan bakır fiyatlarındaki artış, Almanya'nın devasa askeri ve altyapı harcama planının onaylanmasının ardından beklenen talep artışıyla da desteklendi.

Bakırın libre fiyatı şubat ayı sonuna göre yüzde 16'nın üzerinde, yıl sonuna göre yüzde 31'in üzerinde yükseldi.

‘FİYATLARDA ARTIŞA NEDEN OLAN TEMEL UNSURLAR BİR ARAYA GELDİ’

Finansal Hizmetler Şirketi Capital.com Kıdemli Finansal Piyasalar Analisti Kyle Rodda, "Bakır fiyatlarında artışa neden olan temel unsurların iyi bir şekilde bir araya geldiği görülüyor. Trump'ın tarifeleri bakıra da darbe vurursa bu ileride bakır piyasasını sıkılaştıracak bir arz şokuna neden olacak." dedi.

Çin'in büyümesindeki iyileşmenin yanı sıra ülkede enerji ve ulaşım sistemlerinin elektrifikasyonuna ilişkin yapısal itici güçlerin de talep yönlü baskıları artırdığını söyleyen Rodda, sonuç olarak bunun da bakır fiyatlarındaki yükseliş trendini sağlam bir zemine oturttuğunu ifade etti.

Capital Economics İklim ve Emtia Ekonomisti Hamad Hussain de "Bakır fiyatları, ABD'nin bakır ithalatına gümrük vergisi uygulayacağı yönündeki korkular ve politika yapıcıların teşvik açıklamasının ardından Çin ekonomisine ilişkin yenilenen iyimserlik nedeniyle son haftalarda artış gösteriyor." ifadesini kullandı.

Özellikle gümrük tarifeleri tehdidi küresel piyasaları bozduğunu ve ABD'de bakırın fiyatını uluslararası ölçütlere kıyasla önemli ölçüde artırdığını vurgulayan Hussain, "Gümrük vergilerinin onaylanması, ABD'deki bakır fiyatlarını diğer yerlere kıyasla daha yüksek tutacak olsa da küresel metal talebi ve fiyatlarının temel itici gücü olan Çin'in emlak sektörünün yavaşlaması nedeniyle fiyatlar yine de mevcut seviyelerden düşecek." değerlendirmesinde bulundu.

Hussain, nitekim Çin'in politika yapıcıları tarafından açıklanan tedbirlerin yavaşlamayı önlemekten ziyade gayrimenkul sektöründeki düşüşü yönetmeye odaklı olduğunu kaydetti.

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TAV Havalimanları temettü kararını duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 8 şirket
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Turkcell temettü kararını duyurdu
BİM'den geri alım açıklaması (25 Mart)
Bugün temettü dağıtacak 3 hisse var
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 13 şirket
Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
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