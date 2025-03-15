Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,17 değer kazanarak 10.840,59 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.357,09 ve en yüksek 10.862,97 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 3,68 yükselerek 13.085,81 puan, hizmetler endeksi yüzde 1,56 değer kazancıyla 10.433,11 puan, sanayi endeksi yüzde 4,91 artışla 13.645,84 puan, teknoloji endeksi yüzde 6,39 primle 18.366,18 puan oldu.

TEKFEN HOLDİNG EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE​​​​​​​

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 29,41 ile Tekfen Holding oldu.

Tekfen Holding’i, yüzde 20,92 ile LDR Turizm ve yüzde 15,39 ile Ülker Bisküvi Sanayi izledi.

KAYBEDENLER

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler, yüzde 11,00 ile Işıklar Enerji Yapı Holding, yüzde 5,41 ile BİM Birleşik Mağazalar ve yüzde 3,20 ile MLP Sağlık olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 602 milyar 280 milyon lirayla Garanti BBVA, 533 milyar 976 milyon lirayla ASELSAN ve 465 milyar 83 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 3,10 artışla 3 bin 524 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,98 değer kazancıyla 23 bin 861 liraya çıktı.

gram fiyatı geçen hafta yüzde 3,10 artışla 3 bin 524 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,98 değer kazancıyla 23 bin 861 liraya çıktı. Doların satış fiyatı yüzde 0,62 artışla 36,674 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,86 yükselişle 39,9220 lira oldu.

satış fiyatı yüzde 0,62 artışla 36,674 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,86 yükselişle 39,9220 lira oldu. Geçen hafta 47,0600 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,79 değer kazanarak 47,4300 liraya yükseldi.

satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,79 değer kazanarak 47,4300 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,07 azalışla 41,4300 liradan alıcı buldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2024 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2024 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 2.975,00 3.418,00 3.524,00 3,10 18,45 Cumhuriyet 20.180,00 23.170,00 23.861,00 2,98 18,24 ABD Doları 35,3580 36,4480 36,6740 0,62 3,72 Avro 36,7510 39,5810 39,9220 0,86 8,63 İngiliz Sterlini 44,3080 47,0600 47,4300 0,79 7,05 İsviçre Frangı 39,0410 41,4600 41,4300 -0,07 6,12

EN ÇOK HİSSE SENEDİ FONLARI YÜKSELDİ

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,5, BES fonları yüzde 1,27 değer kazandı.

Yatırım fonlarının tümü kazandırırken arasında en fazla yükselen yüzde 2,75 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarının da tümü kazandırırken en fazla yükseliş yüzde 3,18 ile "Endeks"te görüldü.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Yatırım Fonları 1,50 1521 155 Borsa Yatırım Fonları 2,54 23 0 Borçlanma Araçları Fonları 0,68 76 2 Fon Sepeti Fonları 0,83 67 12 Hisse Senedi Fonları 2,75 134 10 Karma ve Değişken Fonlar 0,58 109 43 Katılım Fonları 0,94 60 3 Kıymetli Maden Fonları 1,36 18 0 Para Piyasası Fonları 0,78 66 0 Serbest Fon 1,65 991 85 Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Emeklilik Fonları 1,27 368 14 Başlangıç Fonları 0,78 10 0 Borçlanma Araçları 0,61 45 0 Değişken 1,48 135 6 Devlet Katkısı 1,18 12 0 Endeks 3,18 4 0 Fon Sepeti Fonu 0,76 13 3 Hisse Senedi 2,12 30 2 Karma 0,52 6 3 Katılım 1,44 32 0 Kıymetli Madenler 1,36 14 0 OKS Katılım 0,92 24 0 OKS Standart 0,87 10 0 Para Piyasası 0,79 13 0 Standart 1,03 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 1,77 3 0

YATIRIM FONLARI

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 64,09 ile Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 5,66'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 5,35643 64,09 PARDUS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 13,0979 28,56 FONERİA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 3,78917 28,54 İSTANBUL PORTFÖY GMS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 4,9215 20,81 PARDUS PORTFÖY ONALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,14046 19,87 AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,3436 17,99 INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL FON 0,79593 16,87 INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON 27,3423 16,25 HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 48,5995 16,01 RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 7,23006 15,26 EMEKLİLİK FONU HAFTALIK KAZANDIRANLAR Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,47714 5,66 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,70803 5,23 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,21904 4,46 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,18622 4,30 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,24102 3,59 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,17943 3,58 METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,13814 3,55 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,94792 3,48 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,25866 3,14 METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,44914 3,05

KAYBETTİRENLER

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 11,85 ile Pardus Portföy Onbirinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 3,27'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: