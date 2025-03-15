Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırdı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,17 değer kazanarak 10.840,59 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.357,09 ve en yüksek 10.862,97 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 3,68 yükselerek 13.085,81 puan, hizmetler endeksi yüzde 1,56 değer kazancıyla 10.433,11 puan, sanayi endeksi yüzde 4,91 artışla 13.645,84 puan, teknoloji endeksi yüzde 6,39 primle 18.366,18 puan oldu.
TEKFEN HOLDİNG EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 29,41 ile Tekfen Holding oldu.
Tekfen Holding’i, yüzde 20,92 ile LDR Turizm ve yüzde 15,39 ile Ülker Bisküvi Sanayi izledi.
KAYBEDENLER
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler, yüzde 11,00 ile Işıklar Enerji Yapı Holding, yüzde 5,41 ile BİM Birleşik Mağazalar ve yüzde 3,20 ile MLP Sağlık olarak sıralandı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 602 milyar 280 milyon lirayla Garanti BBVA, 533 milyar 976 milyon lirayla ASELSAN ve 465 milyar 83 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.
ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ
- 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 3,10 artışla 3 bin 524 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,98 değer kazancıyla 23 bin 861 liraya çıktı.
- Doların satış fiyatı yüzde 0,62 artışla 36,674 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,86 yükselişle 39,9220 lira oldu.
- Geçen hafta 47,0600 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,79 değer kazanarak 47,4300 liraya yükseldi.
- İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,07 azalışla 41,4300 liradan alıcı buldu.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2024 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2024 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|2.975,00
|3.418,00
|3.524,00
|3,10
|18,45
|Cumhuriyet
|20.180,00
|23.170,00
|23.861,00
|2,98
|18,24
|ABD Doları
|35,3580
|36,4480
|36,6740
|0,62
|3,72
|Avro
|36,7510
|39,5810
|39,9220
|0,86
|8,63
|İngiliz Sterlini
|44,3080
|47,0600
|47,4300
|0,79
|7,05
|İsviçre Frangı
|39,0410
|41,4600
|41,4300
|-0,07
|6,12
EN ÇOK HİSSE SENEDİ FONLARI YÜKSELDİ
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,5, BES fonları yüzde 1,27 değer kazandı.
Yatırım fonlarının tümü kazandırırken arasında en fazla yükselen yüzde 2,75 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
BES fonlarının da tümü kazandırırken en fazla yükseliş yüzde 3,18 ile "Endeks"te görüldü.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:
|Haftalık Yatırım Fonları
|Fon Kategori
|Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri %
|Fon Kategori Kazandıran (Adet)
|Fon Kategori Kaybettiren Adet
|Yatırım Fonları
|1,50
|1521
|155
|Borsa Yatırım Fonları
|2,54
|23
|0
|Borçlanma Araçları Fonları
|0,68
|76
|2
|Fon Sepeti Fonları
|0,83
|67
|12
|Hisse Senedi Fonları
|2,75
|134
|10
|Karma ve Değişken Fonlar
|0,58
|109
|43
|Katılım Fonları
|0,94
|60
|3
|Kıymetli Maden Fonları
|1,36
|18
|0
|Para Piyasası Fonları
|0,78
|66
|0
|Serbest Fon
|1,65
|991
|85
|Fon Kategori
|Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri %
|Fon Kategori Kazandıran (Adet)
|Fon Kategori Kaybettiren Adet
|Emeklilik Fonları
|1,27
|368
|14
|Başlangıç Fonları
|0,78
|10
|0
|Borçlanma Araçları
|0,61
|45
|0
|Değişken
|1,48
|135
|6
|Devlet Katkısı
|1,18
|12
|0
|Endeks
|3,18
|4
|0
|Fon Sepeti Fonu
|0,76
|13
|3
|Hisse Senedi
|2,12
|30
|2
|Karma
|0,52
|6
|3
|Katılım
|1,44
|32
|0
|Kıymetli Madenler
|1,36
|14
|0
|OKS Katılım
|0,92
|24
|0
|OKS Standart
|0,87
|10
|0
|Para Piyasası
|0,79
|13
|0
|Standart
|1,03
|13
|0
|Yaşam Döngüsü/Hedef Fon
|1,77
|3
|0
YATIRIM FONLARI
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 64,09 ile Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 5,66'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|5,35643
|64,09
|PARDUS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|13,0979
|28,56
|FONERİA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|3,78917
|28,54
|İSTANBUL PORTFÖY GMS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|4,9215
|20,81
|PARDUS PORTFÖY ONALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,14046
|19,87
|AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,3436
|17,99
|INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL FON
|0,79593
|16,87
|INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON
|27,3423
|16,25
|HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|48,5995
|16,01
|RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|7,23006
|15,26
|EMEKLİLİK FONU HAFTALIK KAZANDIRANLAR
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,47714
|5,66
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,70803
|5,23
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,21904
|4,46
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,18622
|4,30
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,24102
|3,59
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,17943
|3,58
|METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,13814
|3,55
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,94792
|3,48
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,25866
|3,14
|METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,44914
|3,05
KAYBETTİRENLER
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 11,85 ile Pardus Portföy Onbirinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 3,27'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|PARDUS PORTFÖY ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,514393
|-11,85
|ALLBATROSS PORTFÖY ATMACA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,425568
|-11,79
|ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|2,142068
|-5,42
|HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|2,92075
|-5,40
|TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
|22,377521
|-4,94
|AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
|5,172949
|-4,67
|DENİZ PORTFÖY ANATOLİA HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|4,25646
|-4,28
|İSTANBUL PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
|0,136192
|-4,21
|AZİMUT PORTFÖY CRASSULA HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,483089
|-4,20
|İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
|2,94882
|-3,95
|EMEKLİLİK FONU HAFTALIK KAYBETTİRENLER
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,251629
|-3,27
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.S&P 500 YABANCI BYF FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,263688
|-2,51
|ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,994439
|-1,14
|GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,2065
|-1,08
|ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|1,319879
|-1,03
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,047916
|-0,99
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,790724
|-0,45
|ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,187505
|-0,43
|GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,254283
|-0,39
|ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,035181
|-0,24