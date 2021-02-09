Elektrikli araç üreticisi Tesla’nın 1,5 milyar dolarlık Bitcoin satın alması sonrası kripto paralarda hareketlilik yaşanıyor. Bitcoin son 24 saatte yüzde 24 yükselerek 48.000 doları gördü. Haftalık yükselişi ise yüzde 40’ı aştı. Şimdi gözler 50 bin dolar olan psikolojik seviyeyi kırıp kırmayacağında. Ethereum da yüzde 9.5’lik artışla 1.760 doları aşarak rekor tazeledi.

Dün, Tesla’nın 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığının ve yakında hizmet ve ürünlerini Bitcoin ile satmayı hedeflediğinin açıklanmasıyla kripto para piyasasında adeta bir bayram havası esmeye başladı. 818 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli otomotiv üreticisi olan Tesla’nın bu kararı başta Bitcoin olmak üzere kripto paralara karşı duyulan güveni artırdı.

Bunun etkisiyle Bitcoin son 24 saatte yüzde saatte yüzde 24 yükselerek 48.000 doları görerek tarihi zirvesini ilerletti.

Habertürk’te yer alan habere göre, Bitcoin’in dolar bazındaki haftalık yükselişi böylece yüzde 40’ı aştı. Aynı şekilde piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da yüzde 9.5’lik artışla 1.760 doları aştı ve rekor kırdı.

GÖZLER 50.000 DOLARDA

Bu yükselişlerin etkisiyle kripto paraların toplam piyasa değeri de 1 trilyon 393 milyar dolara ulaşarak zirve yaptı. İlk 100’de yer alan kripto paraların 97’si son 24 saatte dolar karşısında değer kazandı.

Dün Tesla’nın rüzgarıyla hızlı bir yükselişe geçen Bitcoin’in bugün 50.000 dolarlık psikolojik seviyeyi kırıp kıramayacağı takip edilecek. Ancak her koşulda Tesla’nın aldığı kararın olumlu yansımalarının bir süre devam etmesi bekleniyor.