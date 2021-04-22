BIST 100 endeksi, en düşük 1.308,52, en yüksek 1.416,03 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,47 azalarak 1.345,15 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,47 kazanımla 477,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,43 artışla 3.164,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 747 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 773 liraya çıktı.
Bu hafta ABD doları yüzde 3,08 değer kazanarak 8,3120 liraya, avro da yüzde 3,21 artarak 9,9780 liraya yükseldi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,02, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,40 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,47 ile “Kıymetli Madenler Fonları” oldu.
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