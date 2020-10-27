27 Ekim piyasalarda gün sonu rakamları…. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 8,19 puan artarak 1.152,63 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 3,49 puan ve yüzde 0,31 değer kaybederek 1.140,96 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.133,73, en yüksek 1.157,87 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,72 artışla 1.152,63 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,25, sanayi endeksi yüzde 0,20, teknoloji endeksi yüzde 1,60 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,95 ve holding endeksi yüzde 1,43 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,73 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren ise yüzde 2,04 ile metal ana sanayi oldu.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,85 puan ve yüzde 0,70 yükselişle 1.266,53 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 67’si prim yaptı, 29’u geriledi. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Garanti Bankası, Şekerbank, Şişecam ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Bugün ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Citibank tarafından düzenlenen ve uluslararası dev şirketlerin temsilcilerinin yer aldığı Citibank Yatırımcı Konferansı’na video konferans yöntemiyle katılarak uluslararası yatırımcılara seslendi. Albayrak, “Türkiye ekonomisi, bir dönüm noktasında. Yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi.” dedi.

ANALİSTLERİN YORUMU NE? *

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki rekor artışlar ve ülkelerin gündemine tekrar gelen sıkı tedbirlerle, ekonomilerin toparlanmasına ilişkin belirsizliklerin ve buna bağlı olarak da piyasalardaki risk algısının yükseldiğini söyledi.

Yurt içinde açıklanmaya başlayan 3. çeyrek finansal sonuçların genel olarak iyi gelmesiyle BIST 100 endeksinin pozitif etkilendiğini aktaran analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıklayacağı yılın 4. Enflasyon Raporu, TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve ekonomik güven endeksi yurt dışında ise ABD’de toptan stoklar verisinin takip edileceğini belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.137 ve 1.118 seviyelerinin destek, 1.180 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

ALTININ ONSU *

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.908,61 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,60 kazanımla 499 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,1154 lira, satışta 8,1479 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,0228 lira, satışta 8,0550 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,00’ten, bileşik getirisi de yüzde 14,49’dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1824, sterlin/dolar paritesi 1,3054, dolar/yen paritesi de 104,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,45 yükselerek 41,38 dolardan işlem görüyor.