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Borsa, döviz, altın, fonlar ve haftanın ‘en’leri

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve borsa kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 6,80 kazançla tamamladı. İşte geride bıraktığımız haftada yatırım araçlarının haftalık performansı ve BIST 100'ün 'en'leri...

29 Mart 2025 | 11:33
Borsa, döviz, altın, fonlar ve haftanın ‘en’leri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 6,80 değer kazanarak 9.659,48 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.872,75 ve en yüksek 9.830,83 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 5,71 artarak 11.148,77 puan, hizmetler endeksi yüzde 8,70 değer kazancıyla 9.598,68 puan, sanayi endeksi yüzde 7,11 artışla 12.766,88 puan, teknoloji endeksi yüzde 8,98 kazançla 18.524,12 puan oldu.

MİA TEKNOLOJİ EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 25,60 ile Mia Teknoloji oldu.

Mia Teknoloji'yi yüzde 25,25 ile Alarko Holding ve yüzde 23,13 ile Koza Altın İşletmeleri izledi.

KAYBETTİREN HİSSELER

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 4,77 ile Europower Enerji, yüzde 3,90 ile Altınay Savunma ve yüzde 2,76 ile Girişim Elektrik Sanayi olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 546 milyar 744 milyon lirayla ASELSAN, 495 milyar 600 milyon lirayla Garanti BBVA ve 429 milyar 180 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

ALTIN YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,15 artışla 3 bin 750 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,13 değer kazancıyla 25 bin 375 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 0,01 azalışla 38,0100 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,53 düşüşle 41,1260 lira oldu.

Geçen hafta 49,1600 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,22 değer kazanarak 49,2700 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,02 artışla 43,1100 liradan alıcı buldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL     
Yatırım Aracı Adı2024 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2024 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın2.975,003.671,003.750,002,1526,05
Cumhuriyet20.180,0024.846,0025.375,002,1325,74
ABD Doları35,358038,013038,0100-0,017,50
Avro36,751041,346041,1260-0,5311,90
İngiliz Sterlini44,308049,160049,27000,2211,20
İsviçre Frangı39,041043,100043,11000,0210,42

YATIRIM FONLARI

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,51, BES fonları yüzde 0,92 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,40 ile "Para Piyasası Fonları" olurken en çok gerileyen fon, yüzde 1,69 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,50 ile "Kıymetli Madenler"de görüldü, en çok gerileyen fon yüzde 3,04 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları   
Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları-0,516601016
Borsa Yatırım Fonları-1,18716
Borçlanma Araçları Fonları-0,832454
Fon Sepeti Fonları-0,402653
Hisse Senedi Fonları-1,6915131
Karma ve Değişken Fonlar-0,6444108
Katılım Fonları0,335410
Kıymetli Maden Fonları-0,05108
Para Piyasası Fonları0,40632
Serbest Fon-0,43424650
HAFTALIK EMEKLİLİK FONLARI   
Emeklilik Fonları-0,9290293
Başlangıç Fonları0,2091
Borçlanma Araçları-1,30441
Değişken-0,8530111
Devlet Katkısı-2,47012
Endeks-3,0404
Fon Sepeti Fonu-0,65214
Hisse Senedi-1,74230
Karma-1,2509
Katılım-0,68429
Kıymetli Madenler0,50113
OKS Katılım0,091311
OKS Standart-1,5719
Para Piyasası0,14112
Standart-1,83211
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-0,7503

 

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 20,56 ile Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu​​​​​​​​​​​​​​, yüzde 1,96'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON3,08520620,56
KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAM KATILIM SERBEST (TL) ÖZEL FON4,05976719,84
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM SERBEST (TL) FON11,49820916,45
HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN)249,06520316,13
DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON8,17964514,38
HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)449,55710814,10
ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON0,67895811,28
PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON1,19864410,70
TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON293,35843810,62
PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)6,5392848,57
Emeklilik Fonu Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,4259691,96
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA 2 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1182861,94
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0467981,77
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,3830071,42
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,4531441,39
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0697771,39
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0662841,24
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,178781,17
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,2215541,14
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU  

KAYBETTİREN FONLAR

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 22,24 ile Azimut Portföy Crassula Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik AŞ İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 3,74'lük düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
AZİMUT PORTFÖY CRASSULA HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,054694-22,24
TRIVE PORTFÖY SERBEST FON0,161038-22,15
İŞ PORTFÖY TÜRK REASÜRANS SERBEST ÖZEL FON2,169785-18,63
İŞ PORTFÖY ODAK SERBEST ÖZEL FON3,31841-18,34
İŞ PORTFÖY ANADOLU SİGORTA SERBEST ÖZEL FON5,726001-18,29
PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,576774-17,66
PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,850912-16,52
İŞ PORTFÖY ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK SERBEST ÖZEL FON4,318709-15,62
PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,812282-13,75
ROTA PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,61989-12,31
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,731912-3,74
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,220974-3,39
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,356435-3,13
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,157971-3,12
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,348063-3,11
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,107501-3,11
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,123754-3,11
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,068255-3,09
VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,21386-2,98
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,950941-2,86

 

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Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 17 şirket
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