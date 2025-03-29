Borsa, döviz, altın, fonlar ve haftanın ‘en’leri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 6,80 değer kazanarak 9.659,48 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.872,75 ve en yüksek 9.830,83 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 5,71 artarak 11.148,77 puan, hizmetler endeksi yüzde 8,70 değer kazancıyla 9.598,68 puan, sanayi endeksi yüzde 7,11 artışla 12.766,88 puan, teknoloji endeksi yüzde 8,98 kazançla 18.524,12 puan oldu.

MİA TEKNOLOJİ EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 25,60 ile Mia Teknoloji oldu.

Mia Teknoloji'yi yüzde 25,25 ile Alarko Holding ve yüzde 23,13 ile Koza Altın İşletmeleri izledi.

KAYBETTİREN HİSSELER

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 4,77 ile Europower Enerji, yüzde 3,90 ile Altınay Savunma ve yüzde 2,76 ile Girişim Elektrik Sanayi olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 546 milyar 744 milyon lirayla ASELSAN, 495 milyar 600 milyon lirayla Garanti BBVA ve 429 milyar 180 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

ALTIN YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,15 artışla 3 bin 750 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,13 değer kazancıyla 25 bin 375 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 0,01 azalışla 38,0100 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,53 düşüşle 41,1260 lira oldu.

Geçen hafta 49,1600 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,22 değer kazanarak 49,2700 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,02 artışla 43,1100 liradan alıcı buldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2024 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2024 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 2.975,00 3.671,00 3.750,00 2,15 26,05 Cumhuriyet 20.180,00 24.846,00 25.375,00 2,13 25,74 ABD Doları 35,3580 38,0130 38,0100 -0,01 7,50 Avro 36,7510 41,3460 41,1260 -0,53 11,90 İngiliz Sterlini 44,3080 49,1600 49,2700 0,22 11,20 İsviçre Frangı 39,0410 43,1000 43,1100 0,02 10,42

YATIRIM FONLARI

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,51, BES fonları yüzde 0,92 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,40 ile "Para Piyasası Fonları" olurken en çok gerileyen fon, yüzde 1,69 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,50 ile "Kıymetli Madenler"de görüldü, en çok gerileyen fon yüzde 3,04 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Yatırım Fonları -0,51 660 1016 Borsa Yatırım Fonları -1,18 7 16 Borçlanma Araçları Fonları -0,83 24 54 Fon Sepeti Fonları -0,40 26 53 Hisse Senedi Fonları -1,69 15 131 Karma ve Değişken Fonlar -0,64 44 108 Katılım Fonları 0,33 54 10 Kıymetli Maden Fonları -0,05 10 8 Para Piyasası Fonları 0,40 63 2 Serbest Fon -0,43 424 650 HAFTALIK EMEKLİLİK FONLARI Emeklilik Fonları -0,92 90 293 Başlangıç Fonları 0,20 9 1 Borçlanma Araçları -1,30 4 41 Değişken -0,85 30 111 Devlet Katkısı -2,47 0 12 Endeks -3,04 0 4 Fon Sepeti Fonu -0,65 2 14 Hisse Senedi -1,74 2 30 Karma -1,25 0 9 Katılım -0,68 4 29 Kıymetli Madenler 0,50 11 3 OKS Katılım 0,09 13 11 OKS Standart -1,57 1 9 Para Piyasası 0,14 11 2 Standart -1,83 2 11 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -0,75 0 3

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 20,56 ile Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu​​​​​​​​​​​​​​, yüzde 1,96'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON 3,085206 20,56 KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAM KATILIM SERBEST (TL) ÖZEL FON 4,059767 19,84 ZİRAAT PORTFÖY KATILIM SERBEST (TL) FON 11,498209 16,45 HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) 249,065203 16,13 DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON 8,179645 14,38 HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 449,557108 14,10 ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON 0,678958 11,28 PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON 1,198644 10,70 TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON 293,358438 10,62 PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 6,539284 8,57 Emeklilik Fonu Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,425969 1,96 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA 2 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,118286 1,94 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,046798 1,77 AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,383007 1,42 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,453144 1,39 BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,069777 1,39 BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,066284 1,24 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,17878 1,17 NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,221554 1,14 BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

KAYBETTİREN FONLAR

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 22,24 ile Azimut Portföy Crassula Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik AŞ İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 3,74'lük düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: