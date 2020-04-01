Serbest piyasada 6,6210 liradan alınan dolar, 6,6230 liradan satılıyor. 7,3000 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 7,3020 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,5710 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 7,1930 lira olmuştu.
Serbest piyasada 6,6210 liradan alınan dolar, 6,6230 liradan satılıyor. 7,3000 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 7,3020 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,5710 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 7,1930 lira olmuştu.
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