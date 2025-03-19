FED Başkanı faiz kararı için neler söyledi?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "Enflasyonun kısmen tarifelere tepki olarak yükselmeye başladığını düşünüyoruz, bu yıl içinde enflasyonda daha fazla ilerleme kaydedilmesinde gecikme yaşanabilir." dedi.

Powell, Fed'in politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Ekonominin genel olarak güçlü olduğunu ve son iki yılda Banka'nın hedefleri doğrultusunda önemli ilerlemeler kaydettiğini söyleyen Powell, iş gücü piyasası koşullarının sağlam olduğunu ve enflasyonun bir miktar yüksek kalsa da yüzde 2'lik uzun vadeli hedefe yaklaştığını anlattı.

Powell, Banka'nın hedeflerini desteklemek üzere politika faizini değiştirmeme, bilanço büyüklüğünü azaltma hızını ise yavaşlatma yönünde teknik bir karar aldıklarını aktardı.

- Anketler, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin arttığını gösteriyor

Son göstergelerin, 2024'ün ikinci yarısında görülen hızlı ekonomik büyümenin ardından tüketici harcamalarındaki yavaşlamaya işaret ettiğini vurgulayan Powell, hanehalkı ve iş dünyasına yönelik anketlerin ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin arttığını gösterdiğini ifade etti.

Powell, bu gelişmelerin gelecekteki harcama ve yatırımları nasıl etkileyeceğinin belirsizliğini koruduğunu kaydetti.

İş gücü piyasasında koşulların sağlam kalmaya devam ettiğini dile getiren Powell, genel olarak geniş bir gösterge setinin iş gücü piyasasındaki koşulların büyük ölçüde dengede olduğunu gösterdiğini, iş gücü piyasasının önemli bir enflasyonist baskı kaynağı olmadığını aktardı.

- Enflasyon beklentileri son dönemde yükseldi

Powell, enflasyonun son iki yılda önemli ölçüde yavaşladığını ancak Banka'nın yüzde 2'lik uzun vadeli hedefine kıyasla bir miktar yüksek seyrettiğini söyledi.

Fed Başkanı Powell, "Enflasyon beklentilerine ilişkin bazı kısa vadeli göstergeler son dönemde yükseldi. Bunu hem piyasa hem de anket bazlı ölçümlerde görüyoruz ve hem tüketiciler hem de işletmelerden oluşan anket katılımcıları, ana etken olarak tarifelerden bahsediyor." diye konuştu.

Powell, uzun vadeli beklentilere ilişkin çoğu göstergenin ise hala Banka'nın enflasyon hedefiyle uyumlu kalmaya devam ettiğini kaydetti.

Yeni yönetimin ticaret, göç, maliye politikası ve düzenlemeler olmak üzere 4 farklı alanda önemli politika değişiklikleri uygulama sürecinde olduğuna işaret eden Powell, "Ekonomi ve para politikasının izleyeceği yol açısından önemli olan bu politika değişikliklerinin net etkisidir. Başta ticaret politikası olmak üzere bu alanların bazılarında yakın zamanda gelişmeler yaşanmış olsa da değişikliklere ve bunların ekonomik görünüm üzerindeki etkilerine ilişkin belirsizlik yüksektir." şeklinde konuştu.

- "Politika duruşunu değiştirmek için aceleye gerek yok"

Powell, politika duruşunu değiştirmek için acele etmelerine gerek olmadığını ve daha fazla netlik için beklemek üzere iyi bir konumda olduklarını yineledi.

Para politikasının önceden belirlenmiş bir rotada olmadığını vurgulayan Powell, ekonomi geliştikçe, politika duruşunu maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini en iyi şekilde destekleyecek şekilde ayarlayacaklarını ifade etti.

Bilanço küçültme hızını yavaşlatma kararlarına da değinen Powell, bilanço küçültmeye başladıklarından bu yana menkul kıymet varlıklarının 2 trilyon dolardan fazla azaldığını, piyasa göstergelerinin rezerv miktarının bol olmaya devam ettiğini göstermeye devam ederken, para piyasalarında sıkılığın arttığına dair bazı işaretler gördüklerini aktardı.

- "Uzun vadeli enflasyon beklentileri çoğunlukla iyi sabitlenmiş durumda"

Powell, yılın ilk iki ayında mal enflasyonundaki yükselişin bir kısmının tarifelerden geldiğini, tarife dışı enflasyonu tarife enflasyonundan ayırmanın yolunu bulmak için çalışacaklarını anlattı.

Enflasyon beklentilerini dikkatli bir şekilde takip ettiklerini söyleyen Powell, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin çoğunlukla iyi sabitlenmiş durumda olduğunu kaydetti.

Hala oldukça sağlam veriler gördüklerine dikkati çeken Powell, büyüme ve tüketici harcamalarının biraz ılımlı ancak hala sağlam bir hızda göründüğünü, istihdam yaratma oranının sağlıklı bir düzeyde seyrettiğini dile getirdi.

Fed Başkanı, "Enflasyonun kısmen tarifelere tepki olarak yükselmeye başladığını düşünüyoruz, bu yıl içinde enflasyonda daha fazla ilerleme kaydedilmesinde gecikme yaşanabilir." ifadelerini kullandı.

Powell, son iki aydaki güçlü mal enflasyonunun kalıcı olmasının tarifelerle ilgili olabileceğini kaydetti.

Her zaman resesyon olasılığı olduğunu ancak böyle bir öngörüde bulunmadıklarına işaret eden Powell, dışarıda resesyon olasılığının bir miktar yükseldiğinin tahmin edildiğini fakat bunun hala nispeten ılımlı seviyelerde olduğunu vurguladı.