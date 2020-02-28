 Gram altının fiyatı ne kadar? (28.02.2020)

Gram altın günü düşüşle kapattı

Şubat 28, 2020 0 Yorum 111 Okunma
Gram altın günü düşüşle kapattı

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,61 azalışla 326,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 530,00 lira, Cumhuriyet altını 2.168,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,61 düşüşle 326,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

   PERŞEMBE                 CUMA
                                                        Alış Satış                Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)      327,80 328,00           325,80 326,00
Cumhuriyet Ata Lira          2.160,00 2.181,00     2.147,00 2.168,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)             299,00 303,00           297,00 301,00
Lira(Tam) Ziynet                2.111,00 2.131,00      2.098,00 2.118,00
Yarım Ziynet                     1.056,00 1.066,00      1.049,00 1.059,00
Çeyrek Ziynet                        528,00 533,00           525,00 530,00



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