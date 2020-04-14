Ünlü yatırım bankası Goldman Sachs’ın hazırladığı rapora göre, gelişmiş ülkeler ikinci çeyrekte yüzde 35 daralacak. Bu rakam 2008’deki finansal kriz döneminde yaşanan kaybın dört katı.

Raporda, insanların işyerlerine dönmesiyle etkilerin hızlıca tersine dönebileceğinin altı çizilirken, varlıklı ülkelerin gelişmekte olan ülkelere yardım etmesi gerektiği vurgulandı.

“Avrupa daha fazla mali genişleme yapmalı” denilen raporda, “Gelişen ülke ekonomilerinin krizi atlatmak için zengin dünyadan çok daha fazla yardıma ihtiyacı olacak” ifadeleri kullanıldı. (NTV)