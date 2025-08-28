Küresel piyasalar ABD'nin büyüme verisine odaklandı

ABD'nin korumacı ticaret politikasının ülkedeki enflasyonla mücadele üzerindeki etkileri temel ekonomik gündem maddelerinden biri olurken, bugün çeyreklik yarın da aylık verisi açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinden alınacak sinyallerin Fed'in faiz indirim sürecine yönelik belirsizlikleri azaltması bekleniyor.

Bunun yanı sıra 2. çeyreğe ilişkin büyüme verisinin geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,1 artması beklenirken, söz konusu verinin küresel olarak finansal projeksiyonların netleşmesinde etkili olması bekleniyor.

Öte yandan, ülkede bir süredir devam eden hükumetin Fed'e yönelik eleştirel tutumu yatırımcıların odağında bulunuyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent Fed başkanlığı için 11 güçlü adaylarının olduğunu belirterek, İşçi Bayramı'ndan sonra mülakatlara başlayacaklarını ve Trump'a aday listesinin son halini sunacaklarını kaydetti.

Analistler gelecek yıl mayıs ayında yapılacak bir değişim için hükümetin erken hareket ettiğini belirterek, olası bir adayın öne çıkması durumunda "gölge Fed" ikileminin piyasalardaki risk iştahı üzerinde etkili olacağını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında yüzde 87 ihtimalle 25 baz puan bir indirime gideceği fiyatlanırken, yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puan indirim yapması öngörülüyor.

ABD'li çip devi Nvidia'nın geliri beklentileri aştı

California merkezli çip üreticisi Nvidia'nın geliri, üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 56 artışla 46,7 milyar dolara yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Şirket gelirini bir önceki çeyreğe göre de yüzde 6 artırdı.

Çip üreticisi, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 54 milyar dolar olarak açıkladı. Nvidia'nın veri merkezlerinden sağladığı gelir de yıllık bazda yüzde 56 artışla 41,1 milyar dolara çıksa da beklentilerin altında kaldı.

Analistler, yatırımcıların içinde bulunulan döneme ilişkin gelir beklentisinin 60 milyar dolar civarında olduğunu belirterek, hem içinde bulunulan döneme ilişkin beklentilerdeki farkların hem de veri merkezlerinden sağlanan gelirin beklentileri karşılayamamasının yatırımcıların risk iştahını sarstığını söyledi.

Açıklanan finansal sonuçların ardından Nvidia'nın hisseleri piyasa sonrası işlemlerde yüzde 3,2 değer kaybetti. Söz konusu satıcılı seyir diğer ABD'li yarı iletken hisselere de yansıdı.

ABD'de endeks vadeli kontratlar karışık seyrediyor

Bu gelişmelerin tahvil ve altın piyasalarına yansımaları takip edilirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,24'e gerilemesinin ardından yeni günde düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 4,23 seviyesinde dengelendi.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,2 azalışla 3 bin 397 dolardan kapanırken, şu sıralarda ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 3 bin 390 dolardan satılıyor.

Dolar endeksi 98,1 seviyesiyle yatay seyrederken, Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,5 düşüşle 66,8 dolarda işlem görüyor.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,24, Nasdaq endeksi yüzde 0,21 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,32 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar da yeni güne karışık seyirle başladı.

Avrupa'da gözler ECB'nin toplantı tutanaklarında

Avrupa borsalarında dün Fransa hariç satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bölgede gözler bugün açıklanacak Avrupa Merkez Bankasının (ECB) temmuz ayı toplantısına ilişkin tutanaklar yatırımcıların odağında bulunuyor.

Bugün açıklanacak tutanakların ECB'nin faiz indirim patikasına yönelik daha çok bilgi vermesi beklenirken, özellikle büyüme ve şirketlerin fonlama maliyetlerine ilişkin mesajların piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin ekim ve aralık ayında parasal gevşemesini sürdürmesi beklenirken, faiz indirimlerinin büyüklüklerine yönelik belirsizlikler devam ediyor.

Öte yandan, Fransa'daki siyasi belirsizliklere ilişkin haber akışı bölgede yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,44 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,72 gerilerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

Güney Kore Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

Asya borsalarında karışık bir seyir öne çıkarken, Nvidia bilançosundan beklentilerin üzerinde sonuç alınmasına karşın, gelecek döneme dair soru işaretleri yatırımcıları temkinli hareket etmeye yönlendiriyor.

ABD'li çip devinin toplam geliri rekor seviyeye ulaşırken, aynı zamanda 2024 mali yılının ilk çeyreğinden bu yana en yavaş büyüme hızını göstermesiyle oluşan tedirginlikler bölgede teknoloji hisselerine yansıdı.

Japon teknoloji şirketi Nikon Corporation'ın hisseleri yüzde 4,3, Renesas Electronics'in hisseleri yüzde 0,3 ve Samsung Electronics hisseleri de yüzde 0,7 değer kaybetti.

Öte yandan, Güney Kore Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 2,50 seviyesinde sabit bıraktı.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 değer kazandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 geriledi.

BIST 100 endeksi geriledi

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,48 değer kaybederek 11.359,01 puanla tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyirle 12.608,00 puanda işlem gördü.

Dolar/TL, dün dar bantta hareket ederek 41,0370'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen üzerinde 41,0530'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise başta ABD'de büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.200 puanın destek, 11.400 ve 11.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı dış ticaret istatistikleri

10.00 Türkiye, ağustos ayı ekonomik güven endeksi

12.00 Euro Bölgesi, ağustos ayı tüketici güven endeksi

12.00 Euro Bölgesi, ağustos ayı ekonomik güven endeksi

14.30 Euro Bölgesi, 23-24 Temmuz ECB toplantı tutanakları

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, 2. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla

15.30 ABD, 2. çeyrek çekirdek kişisel tüketim harcamaları

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

17.00 ABD, temmuz ayı bekleyen konut satışları