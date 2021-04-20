Küresel pay piyasalarında geçen hafta kırılan rekorların ardından yeni haftada kar satışları ve azalan risk iştahı ile düşüşler dikkati çekerken, ülke ve sektör bazlı ayrışmaların da arttığı görülüyor.

Ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlikle geçen hafta rekorların kırıldığı gelişmiş ülke pay piyasalarında, dün etkisini artıran kar satışlarının yanı sıra ABD-Rusya gerilimine paralel azalan risk iştahı ile bir düzeltme hareketi takip ediliyor.

Veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle genel olarak piyasalarda iç dinamikler öne çıkarken, dalgalı seyreden emtia fiyatları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler ve açıklanan şirket bilançoları ile ülke ve sektör bazlı ayrışmalar arttı.

Öte yandan, dün ABD’nin 10 yıllık tahvil faizinin yükseliş eğilimi de altının ons fiyatı ve gelişmekte olan ülke piyasalarını negatif etkiledi.

Geçen hafta yüzde 1,53’e kadar gerileyen ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi, dün yüzde 1,62 seviyesine çıktı. New York borsasında ise teknoloji hisselerinde yoğunlaşan satışlar dikkati çekti. Dow Jones endeksi yüzde 0,36, S&P 500 endeksi yüzde 0,53 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,98 değer kaybetti.

ABD’de 2 kişinin öldüğü sürücüsüz Tesla kazasının ardından şirketin hisseleri yüzde 3’ün üzerinde düşüş kaydederken, tahminlerin üzerinde zarar açıklayan United Airlines hisselerindeki kayıplar da yüzde 1’i aştı.

Avrupa ve Asya borsaları

Avrupa borsalarında da Fransa hariç satıcılı bir seyir izlendi. İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,59 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,21 değer kaybederken, pozitif ayrışan Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 yükseldi.

Dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi’nde inşaat üretimi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,1, 2020’nin şubat ayına göre de yüzde 5,8 gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

Bugün Çin Merkez Bankası, beklentiler doğrultusunda politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 3,85’te sabit bıraktı. Karar sonrası Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,5 artarken, Japonya’da Nikkei 225 endeksi ise batı piyasalarına paralel düşüş eğiliminde hareket ederek yüzde 2 değer kaybetti.

Dün 1.790 dolarla yaklaşık 2 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından ABD’nin 10 yıllık faizindeki hareketlenme ile düşüşe geçen altının ons fiyatı ise bugün 1.770 dolar seviyesinde yatay bir seyir izliyor.

Yurt içi piyasalar

Yurt içinde, dün satıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 2,20 değer kaybederek günü 1.377,23 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,3 artışla 8,0955’ten kapanış yapmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,0950 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Rusya arasında artan gerilimin, piyasaların negatif seyrindeki en önemli etkenlerden biri olduğunu vurgulayarak, yurt içinde artan Kovid-19 vaka sayısı ve ekonomiye olası etkilerine ilişkin tedirginliğin de TL varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.360 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı Yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi

17.30 Türkiye, mart ayı merkezi yönetim borç stoku