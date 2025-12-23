Küresel piyasalarda risk iştahı güçlü: Gözler ABD büyüme verisinde

Küresel piyasalarda Noel tatili öncesinde genel olarak iyimser bir hava hakim bulunurken, tatil nedeniyle ileriki günlerde açık olacak az sayıdaki borsada da likiditenin düşük seviyede bulunması bekleniyor.

Geçen hafta teknoloji ile yapay zeka şirketlerine ilişkin endişeler bu hafta yerini iyimserliğe bıraktı.

ABD'de enflasyonun yavaşlamasının ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimleri konusunda daha fazla alana sahip olabileceğine yönelik beklentiler de küresel piyasalardaki risk iştahını desteklerken, Bankanın gelecek yıl 2 faiz indirimi yapacağı öngörülüyor.

Gözler ABD'de açıklanacak GSYH verisinde

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ve Fed'in gelecek yılki politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini belirtiyor.

Öte yandan ülke basınında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine gelecek ismi ocak ayının ilk haftasına kadar açıklayabileceğine ilişkin haberler yer aldı.

Bu arada uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Ukrayna'nın uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "sınırlı temerrüt"ten "CCC"ye yükseltti.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 4,15 seviyesinde, dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 98,1 seviyesinde seyrediyor.

Devam eden jeopolitik riskler, Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentiler ve merkez bankalarının devam eden altın talebiyle bugün 4 bin 497,9 dolarla rekor seviyeyi test eden altının onsu şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 1 artışla 4 bin 485 dolardan işlem görüyor.

Gümüşün onsu da rekorunu 70 dolara taşıdı.

Güvenli liman özelliği taşıyan gümüş aynı zamanda endüstriyel alanda da yoğun talep görüyor. Özellikle güneş enerjisi, elektronik ve elektrikli araç sektörlerinden gelen taleplerle gümüşteki endüstriyel talep güçlü kalmaya devam ediyor.

Brent petrol petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 azalışla 61,5 dolarda seyrediyor.

New York borsası pozitif bir seyir izledi

New York borsasında teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükselişin etkisiyle pozitif bir seyir izlendi.

Kurumsal tarafta, medya ve eğlence şirketi Paramount, Warner Bros. Discovery'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın alma teklifini sürdürürken, milyarder iş insanı Larry Ellison, teklifin 40,4 milyar dolarlık özsermaye finansmanı için kişisel garanti verdi.

Revize edilen teklifin ardından Paramount'un hisseleri yüzde 4,3 ve Warner Bros. Discovery hisseleri yüzde 3,5 değer kazandı.

Nvidia hisseleri de şubat ortasına kadar H200 çiplerinin Çin'e sevkiyatına başlanmasının planlandığına yönelik haberlerin ardından yüzde 1,5 artış kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, ülkenin doğu kıyısındaki 5 açık deniz rüzgar enerjisi projesini durdurması sonrasında proje sahiplerinden elektrik şirketi Dominion Energy'nin hisseleri yaklaşık yüzde 4 değer kaybetti.

Bu gelişmelerle, Dow Jones endeksi yüzde 0,47, S&P 500 endeksi yüzde 0,64 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,52 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise güne yatay başladı.

Avrupa borsalarında gerileme

Avrupa borsalarında ise bölge ekonomisine dair devam eden endişeler ve ABD'nin, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için geçen ay hazırladığı barış planına dair belirsizliklerin devam etmesiyle dün satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Dün açıklanan büyüme verileri İngiltere ekonomisinin yavaşladığını ortaya koydu. İngiltere'de 3. çeyreğe ilişkin GSYH önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, yıllık yüzde 1,3 arttı. Ülkede GSYH 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2, yıllık da yüzde 1,4 artış kaydetmişti.

Diğer taraftan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Alman şirketlerinin 2026 yılına ilişkin beklentilerinin yer aldığı anketin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, Alman şirketlerinin çoğu gelecek yıla şüpheyle bakarken, şirketlerin sadece yüzde 14,9'u gelecek yıl işlerinin daha iyi olmasını bekliyor. Söz konusu şirketlerin yüzde 26'sı ekonomik durumlarının daha da kötüleşeceğini belirtirken, yüzde 59'u herhangi bir değişiklik öngörmüyor.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rusya'ya Ukrayna'yı istikrarsızlaştıran eylemleri nedeniyle uygulanan ekonomik tedbirlerin süresinin 31 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,37, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar da güne karışık seyirle başladı.

Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor

New York borsasında dün görülen pozitif seyir Asya piyasalarına da taşınırken, Japonya tarafı negatif ayrışıyor.

Japonya'da yendeki aşırı hareketler piyasaların odağında bulunurken, Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, yendeki aşırı hareketlere karşı müdahaleye hazır olduklarını belirtti.

Katayamanın açıklamalarının ardından dolar/yen paritesi yüzde 0,6 azalışla 156 seviyesine geriledi.

Öte yandan China Vanke'nin 2 milyar yuan değerindeki yerel para cinsinden tahvilin geri ödemesinin 28 Ocak tarihine ertelenmesi konusunda tahvil sahipleriyle anlaşması sonrasında şirket temerrüte düşmekten kurtuldu ve bu da Çin borsasına pozitif yansıdı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 değer kazanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Borsa günü düşüşle tamamladı

Dün satış alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,27 düşüşle 11.311,06 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,12 azalışla 12.374,00 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün günü yatay seyirle 42,8145'ten tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üstünde 42,8200'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ise ABD'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ve dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 puanın destek, 11.400 ve 11.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Japonya, kasım ayı yıllık makine siparişleri

14.30 Türkiye, ekim ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri

16.30 ABD, 3. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla

16.30 ABD, 3. çeyrek çekirdek PCE fiyat endeksi

16.30 ABD, ekim ayı dayanıklı mal siparişleri

17.15 ABD, kasım ayı sanayi üretimi

17.15 ABD, kasım ayı kapasite kullanım oranı

18.00 ABD, aralık ayı Richmond Fed imalat sanayi endeksi

18.00 ABD, aralık ayı New York Fed tüketici güven endeksi