Noel sessizliği küresel piyasalara yansıdı: Açık borsalarda yön arayışı sürüyor

Dün Noel tatili sebebiyle başta ABD ve Avrupa borsalarında işlem yapılmazken, bugün ABD'de New York borsasında işlemler yeniden başlayacak.

Analistler, Noel tatili nedeniyle bugün açık olan piyasalarda işlem hacminin düşük seviyelerde kalmasının beklendiğini belirterek, sığ piyasa koşulları nedeniyle fiyatlardaki olası dalgalanmaların daha geniş aralıklarda olabileceği konusunda uyardı.

Piyasalar yılı tamamlamaya hazırlanıyor

Piyasalar, hareketli geçen bir yılı tamamlaya hazırlanırken, gelecek yılın önemli başlıklarından biri olması beklenen ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni başkanının kim olacağı tartışması yatırımcıların odağında bulunuyor.

Fed'in yönetimine yönelik belirsizliklerin yanı sıra yeni başkanın parasal gevşeme yolunda daha fazla adım atacağı beklentisi varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Gelecek yıl Fed'in gevşeme patikasına yönelik iyimserlikler ve merkez bankalarının altın talebinin etkisiyle değerli metaller tarafında yükseliş eğilimi dikkati çekiyor.

Altın ve gümüşün ons fiyatında rekor seviyeler

Bu gelişmelerle, Noel tatili sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün yaklaşık 2 baz puan artarak yüzde 4,15 seviyesine çıkarken, dolar endeksi ise yatay seyirle 97,9 seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatının Fed'in faiz indirimlerine ilişkin iyimserlikler, jeopolitik tansiyonun artabileceği endişeleri ve merkez bankalarının devam eden alımlarından destek bulduğu görülürken, altının onsu bugün 4 bin 531,1 dolarla rekor kırdı. Ons altın şu sıralarda kazancının bir kısmını geri vererek, yüzde 0,6 primle 4 bin 505 dolardan işlem görüyor.

Altına alternatif yatırım aracı olarak öne çıkan gümüş de rekor kırmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde 75,15 dolarla rekor seviyeyi gören gümüşün ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 3,7 yükselişle 74,6 dolardan alıcı buluyor. Brent petrolde ise Noel tatili sebebiyle işlemler gerçekleşmiyor.

New York borsasında endeks vadeli kontratlarda ise yön arayışı öne çıkıyor.

Asya borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsalarında tatil sebebiyle dün olduğu gibi bugün de işlem gerçekleşmezken, Asya borsalarında karışık bir seyir öne çıkıyor.

Bölge piyasalarında işlem hacimleri ortalamaların altında kalırken, Güney Kore ve Japonya'da teknoloji ve yarı iletken hisselerindeki alıcılı seyir dikkati çekiyor.

Güney Kore'de Kospi endeksinde bulunan Hanmi Semiconductor'ın hisseleri yüzde 6,7, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 4,8 ve SK Hynix'in hisseleri yüzde 2 yükselişle işlem görüyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksinde işlem gören yarı iletken sektörü için ekipman üreten Lasertec'in hisseleri yüzde 1,7, yarı iletken endüstrisi için test ekipmanı üreticisi Advantest'in hisseleri yüzde 2,4, yarı iletken imalatçısı Tokyo Electron'un hisseleri yüzde 1,3 artışla alıcı buluyor.

Bölgede açıklanan makroekonomik veriler de yatırımcıların odağında bulunuyor. Japonya'daki enflasyon görünüme ilişkin çerçeve çizen Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta yüzde 2 ve çekirdek TÜFE de yüzde 2,3 ile tahminlerin altında yükseldi. Kasımda Tokyo TÜFE yüzde 2,7 artmıştı.

Ülkede kasım ayına ilişkin işsizlik oranı yüzde 2,6 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Aynı döneme ilişkin perakende satışlar aylık bazda yüzde 0,6 artarak beklentilerin üzerinde gelirken, yıllık bazda yüzde 1 yükselişle tahminlere paralel geldi.

Sanayi üretimi ise kasımda aylık yüzde 2,6 ve yıllık yüzde 2,1 azalışla öngörülerin altında gerçekleşti.

Analistler verilerden karışık sinyallerin alındığını ifade ederek, Tokyo enflasyonundaki yavaşlamanın enflasyonunun ana eğiliminde bir yavaşlama anlamına gelmeyeceğini belirtti.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 düştü. Hong Kong'ta ise tatil nedeniyle işlem yapılmıyor.

Borsa günü yatay tamamladı

Dün yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,3 değer kaybederek 11.336,18 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyretti.

Dolar/TL, dünü 42,8460'tan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 değer kazancıyla 42,8830'da bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise Noel tatili nedeniyle Avrupa ve Hong Kong'da piyasaların kapalı olacağını kaydederken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 puanın direnç, 11.300 ve 11.200 puanın ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı sektörel enflasyon beklentileri

Avrupa'da piyasalar kapalı olacak.